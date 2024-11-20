Ще одна категорія отримає право на відстрочку від мобілізації - рішення Ради

Більше не доведеться проходити складні судові процеси.

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Верховна Рада прийняла важливе рішення щодо відстрочки / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Про що розповів Гончаренко:

304 парламентарі проголосували за законопроєкт №12104

Порядок надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти, буде спрощено

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку цивільним громадянам, які пройшли полон. Деталі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Він розповів, що є співавтором законопроєкту, а його авторкою є нардепка Ірина Фріз. Загалом "за" проголосували 304 парламентарі.

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"Давно добивалися того, щоб у людей, які пройшли полон, було так само право на відстрочку від служби, як це працює зараз з військовополоненими. Бо це справедливо! І нарешті добились", — зауважив депутат.

Окрім цього, за словам Гончаренка, законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

Таке право матимуть:

рідні визнаних зниклими безвісти за особливих обставин

рідні тих, хто отримав статус "безвісно відсутнього" через суд

"Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду", — уточнив Гончаренко.

Ба більше, сьогодні також Рада підтримала законопроєкт №11531 про надання права на звільнення зі служби неповнорідним родичам загиблих або зниклих безвісти захисників.

Закон про мобілізацію / фото: Главред

Як пояснив Гончаренко, "за" проголосували 308 парламентарів.

"Це мій законопроєкт. Довго добивався його ухвалення! Влітку парламент проголосував інший мій закон про надання відстрочки для родичів, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти на війні. Тепер добився звільнення", — додав нардеп.

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