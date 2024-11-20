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Ще одна категорія отримає право на відстрочку від мобілізації - рішення Ради

Даяна Швець
20 листопада 2024, 13:43
568
Більше не доведеться проходити складні судові процеси.
Ще одна категорія отримає право на відстрочку від мобілізації - рішення Ради
Верховна Рада прийняла важливе рішення щодо відстрочки / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Про що розповів Гончаренко:

  • 304 парламентарі проголосували за законопроєкт №12104
  • Порядок надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти, буде спрощено

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку цивільним громадянам, які пройшли полон. Деталі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Він розповів, що є співавтором законопроєкту, а його авторкою є нардепка Ірина Фріз. Загалом "за" проголосували 304 парламентарі.

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"Давно добивалися того, щоб у людей, які пройшли полон, було так само право на відстрочку від служби, як це працює зараз з військовополоненими. Бо це справедливо! І нарешті добились", — зауважив депутат.

Окрім цього, за словам Гончаренка, законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

Таке право матимуть:

  • рідні визнаних зниклими безвісти за особливих обставин
  • рідні тих, хто отримав статус "безвісно відсутнього" через суд

"Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду", — уточнив Гончаренко.

Ба більше, сьогодні також Рада підтримала законопроєкт №11531 про надання права на звільнення зі служби неповнорідним родичам загиблих або зниклих безвісти захисників.

Ще одна категорія отримає право на відстрочку від мобілізації - рішення Ради
Закон про мобілізацію / фото: Главред

Як пояснив Гончаренко, "за" проголосували 308 парламентарів.

"Це мій законопроєкт. Довго добивався його ухвалення! Влітку парламент проголосував інший мій закон про надання відстрочки для родичів, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти на війні. Тепер добився звільнення", — додав нардеп.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Байдена назвали головну проблему ЗСУ. Зазначалося, що найпряміша лінія між українськими результатами і внесками пролягає через мобілізацію та людські ресурси.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, своєю чергою, анонсував нові правила бронювання з 1 грудня. Воно буде працювати тільки в електронному форматі.

Водночас в Міноборони розповіли про в "Резерв+" пройде певна трансформація. Тепер, щоб стати на облік, не доведеться йти в ТЦК.

Інші новини про мобілізацію в Україні:

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати?

У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає.

Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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