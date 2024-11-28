Мобілізація 18-річних: боєць ЗСУ роз'яснив, чому не слід поспішати

На думку військового, зміст боротьби полягає не лише в тому, щоб воювати і не втрачати українські території, а й у збереженні нації.

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Зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези:

Україні не варто поспішати з мобілізацією 18-річних

Молоді люди будуть потрібні під час відбудови країни

Тема мобілізації 18-річних все частіше з’являється в інформаційному просторі. Водночас Україна не може відправити на фронт всю націю. Про це заявив старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону Свобода Андрій Кривущенко (Бородюля) в етері "Київ24".

Він зазначив, що поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу.

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"Зміст боротьби не лише в тому, щоб воювати і втримуватись, не втрачати наші території, а й у збереженні нації. Коли мова йде про те, що треба зберегти націю, ми не можемо всю націю відправити на фронт, щоб не залишилося тих, кого ми захищаємо, кого треба зберегти", – підкреслив Кривущенко.

Військовий додав, що після перемоги потрібно відбудовувати Україну й для цього будуть потрібні молоді та світлі голови, які зараз навчаються та стають спеціалістами.

"...Будуть ефективно після таких надтяжких понад 10 років боротьби за нашу Незалежність підіймати нашу країну з колін. Відбудовувати й економічну, і соціальну сторони нашої держави. Тому спішити з мобілізацією 18-річних я не бачу сенсу", – акцентував Андрій Кривущенко.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Україна повинна знизити мобілізаційний вік до 18 років. На його думку, посилення мобілізації може змінити ситуацію на фронті.

Як писав Главред з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, Україна обговорює з західними партнерами питання мобілізації та зниження мобілізаційного віку, але він вважає, що головною проблемою залишається затримка передачі обіцяної зброї.

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин також підкреслив, що наразі немає сенсу знижувати мобілізаційний вік. Адже в України не вистачає зброї для того, щоб забезпечити уже мобілізованих солдатів. І головна причина цього - затримки у постачанні військової допомоги з боку західних партнерів.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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