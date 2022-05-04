"Смертельний ураган" для рашистів: захисників України озброїли гранатометами Milkor

На опублікованому відео зафіксовано, як український боєць робить 5 пострілів, а через кілька секунд чутні вибухи гранат.
Захисники України почали застосовувати в боях з російськими окупантами легкі ручні 40-мм гранатомети Milkor Multiple Grenade Launcher.
У соцмережах вже з'явилася запис, як українські воїни Сил оборони застосовують гранатомети Milkor MGL.
Звернемо увагу, що на опублікованому відео зафіксовано, як український боєць робить 5 пострілів, а через кілька секунд чутні вибухи гранат.
Додамо, що судячи з усього нова зброя застосовувалася українськими захисниками в зоні бойових дій.
M32 Milkor MGL: легкий шестизарядний ручний 40-мм гранатомет, створений компанією Milkor (ПАР) в 1981 році. Прийнятий на озброєння більш ніж в 50 країнах.
- Магазин гранатомета револьверного типу 6 гранат 40х46 мм;
- Ефективна дальність стрільби - 400 метрів;
- Скорострільність - 18-21 пострілу в хвилину.
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Автор: Олексій Тесля