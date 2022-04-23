Важке озброєння для України: у Зеленського розкрили деталі поставок союзників

Україні потрібно більше озброєння / скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував поставки важкого озброєння України з боку союзників для захисту від агресії РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю ICTV, поки Україні не передають достатньої кількості озброєння, тому його не вистачає.

"Нам необхідно трохи більше, особливо важкої артилерії, і щоб вона була якомога швидше. Але добре, що наші партнери вже допомагають і йдуть за списком тієї зброї, яку ми просимо", – зазначив представник ОП.

Разом з тим він висловив переконання, що Україна "точно отримає весь обсяг зброї", про яку говорив глава держави Володимир Зеленський.

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Зброя для України: що відомо про нові поставки

Канада передала Україні 155-мм гаубиці M777. Про це повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд у мікроблозі Twitter.

"Канада виступає на боці України. Ми доставили кілька гаубиць M777 і відповідні боєприпаси українським силам у взаємодії зі США", - зазначила Ананд.

Також, за її словами, Канада надала Україні додаткові боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Крім того, за її словами, офіційна Оттава надасть надасть бронетехніку та іншу підтримку українським Збройним силам.

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