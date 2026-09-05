В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

Пільгу нададуть тим, хто повернувся з-за кордону та з окупованих територій.

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Законопроект № 16034 передбачає відстрочку від призову на 90 днів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Хто зможе отримати тримісячну відстрочку

Як працюватиме автоматичне оформлення без відвідування ТЦК

На яких умовах дозволять мобілізацію у перші три місяці

Українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати особу можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроєкт № 16034 зареєстрували у Верховній Раді низка депутатів від партії "Слуга народу".

Згідно з документом, протягом 90 календарних днів громадяни, які на момент початку повномасштабного вторгнення РФ перебували за кордоном або законно виїхали з України вже після 24 лютого 2022 року, не підлягатимуть призову після повернення. Також відстрочку можуть отримати громадяни, які проживали на тимчасово окупованих територіях до прибуття на територію, підконтрольну Україні.

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Ініціатори законопроекту - Сергій Козир, Євген Брагар, Руслан Горбенко, Віталій Войцеховський та Георгій Мазурашу - пропонують надавати відстрочку одноразово, оформлюючи її автоматично через державні реєстри, без звернення до ТЦК та СП, починаючи з дати в’їзду в Україну.

Передбачається, що протягом 90 днів особу можна буде мобілізувати лише за її згодою, а повторний виїзд за кордон не даватиме права на отримання нової відстрочки.

У пояснювальній записці до документа представники законодавчої влади зазначають, що після повернення в Україну громадянам потрібен час на відновлення документів, вирішення сімейних, медичних та трудових питань, а також приведення до ладу військово-облікових даних.

Держава ж, у свою чергу, отримає бонус у вигляді актуалізації військово-облікових даних новоприбулих та зменшення навантаження на ТЦК і СП.

Відстрочка у разі народження дитини

Як писав Главред, народження дитини може стати самостійною підставою для відстрочки від призову на рік - у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15541.

Документ уже направлено до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, але парламент його ще не розглядав.

Технічно йдеться про доповнення частини першої статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новим пунктом 31. До переліку військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, пропонується включити тих, "у кого є дитина віком до 1 року".

У пояснювальній записці наголошується на необхідності участі чоловіка у догляді за немовлям та підтримці матері в перші місяці після пологів.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Інфографіка: Главред ​

Мобілізація в Україні - новини

Як писав Главред, в Україні активізувалася дискусія щодо перегляду вікових меж мобілізації. У ЗМІ та серед експертів обговорюють як можливе обмеження призову чоловіків старше 50–55 років, так і потенційне зниження нижньої межі з 25 до 23 років. Детальніше читайте в матеріалі: Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ і молодших за 25 років.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно призивати до лав Сил оборони щонайменше 30 тисяч осіб щомісяця, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті.

Народний депутат Роман Костенко спростував інформацію про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. За його словами, відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом вони не очікуються.

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Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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