"Слуга народу" Тищенко в Трускавці обматюкав свого однопартійця

Тищенко припинив сварку одразу ж після того, як помітив камеру / скріншот відео 24 канал

Народний депутат Слуги народу Микола Тищенко поскандалив зі своїм колегою по партії Романом Грищуком. Конфлікт стався в Трускавці, де фракція СН проводить збори.

Бесіда між Тищенком і Гіщуком проходила на підвищених тонах, звучала навіть лайка. Журналістам вдалося зняти жваву бесіду нардепів, відео опублікував 24 канал.

У якийсь момент розмова між політиками перейшла в суперечку.

"Я буду з тобою розмовляти так, як говорю... Ти за**ав вже", - сказав Тищенко, проте припинив сварку після того, як помітив камеру.

Що стало приводом для скандалу між "слугами" - невідомо.

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Як повідомляв Главред, у червні у будівлі Верховної Ради сталася бійка між двома "слугами народу" - Миколою Тищенком та Олександром Куніцьким.

Читайте также"Який ти угорський, ти - Оболонський": Шуфрич у Раді відкрито нахамив ТищенкаЯк розповів народний депутат Олександр Дубинський, зіткнення двох народних обранців сталося в парламентській їдальні. За його словами, Тищенко накинувся на Куницького з кулаками, після чого сталася бійка.

Дубинський уточнив, що причиною нападу Куницький назвав "викриваючі матеріали за схемами поборів з моряків".