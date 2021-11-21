Випадково влучив не в того: на Черкащині мисливець вистрілив у друга

Національна поліція / УНІАН

У Чигирині Черкаської області мисливець випадково підстрелив чоловіка. Потерпілого швидко доставили в лікарню і прооперували.

Як повідомила поліція Черкаської області в Facebook, інцидент стався 20 листопада в селі Іванівка Чигиринської ОТГ.

"43-річний мисливець отримав поранення в живіт. У нього випадково вистрілив колега", - йдеться в повідомленні.

Поліція повідомляє, що пораненого доставили в Чигиринську центральну районну лікарню і терміново прооперували. Поки життю потерпілого нічого не загрожує.

Правоохоронці встановили групу мисливців з 17 осіб.

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"Зареєстровану зброю в мисливця, який вистрілив з необережності, вилучили", — йдеться в повідомленні.

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Слідчими Черкаського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 128 КК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Відповідні експертні дослідження тривають.

Необережному мисливцеві тепер загрожує до двох років позбавлення волі.

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