У Затоці застрелили господаря кафе: напали прямо біля бару

Чоловіка вбили у власному кафе / НПУ

Трагедія в курортній Затоці. У суботу, 18 вересня, на узбережжі Чорного моря загинув 36-річний власник кафе. Його розстріляв невідомий.

Травми виявилися несумісними з життям, і чоловік помер на місці. Тим часом, зловмисник зник з місця злочину.

"На лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена", - розповіли у відділі комунікації поліції Одеської області журналістам ТСН.

Копи протягом години знайшли підозрюваного та вилучили у нього передбачуване знаряддя злочину, яким виявилася мисливська рушниця.

Поки слідчі розглядають справу, як умисне вбивство.

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Нагадаємо, дика трагедія в місті Глухів Сумської області, про яку стало відомо вранці 16 вересня, отримала несподіване продовження. Батько-вбивця розповів, навіщо розправився зі своїм трирічним сином.

Він вже зізнався у скоєному і детально розповів про те, як все відбувалося. Як відомо, напередодні чоловік забрав хлопчика з садка. Однак додому так і не привіз. На пошуки їх обох кинули всі сили місцевої поліції і місцевих жителів. А вранці копи вбили наповал жахливою новиною - хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі. На голові у нього був пакет.