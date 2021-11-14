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Вийшли "на полювання": у Росії жителі перерили увесь гай в пошуках 100 доларів від "Орла і решки"

14 листопада 2021, 16:45

Казанці дуже хотіли знайти гроші, заховані ведучим Тимуром Родрігесом.

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Казанці розворотили пні в Березовому гаю в пошуках 100 доларів від "Орла і решки" / 1zoom.ru

У Росії в Казані знімання популярної програми "Орел і решка" змусила місцевих перекорчувати пні в березовому гаю в пошуках заповітних 100 доларах, захованих ведучим Тимуром Родрігесом.

Як пишуть місцеві ЗМІ, після шоу жителі Казані з'їхалися до гаю та весь день шукали заповітну пляшку. Хтось навіть відмовився від єдиного вихідного дня, а хтось відпросився з роботи.

Жага місцевих жителів знайти гроші була настільки сильною, що всі пні в радіусі пошуку були вирвані з корінням. У підсумку пляшку знайшли ті, хто подивився випуск по часовому поясу Владивостока. Вони прибули на місце ще вночі й почали пошуки.

Довідка. Починаючи з 2-го сезону в кожному місті ведучі ховають пляшку, в яку кладуть $100 з запискою, щоб глядачі їх знаходили. Щасливчик, який знайде скарб, повинен прислати фото- або відеодокази на адресу, вказану в записці

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Раніше Главред писав, що ексведучий "Орла і решки" Ян Гордієнко розніс відпочинок в Одесі. Він вказав на жахливі дороги і сервіс, захмарні ціни і взагалі "повний несмак". На думку блогера, якби гроші не йшли повз, то в Одеси були б всі шанси стати схожою на Барселону.

"У цей приїзд відчуття від міста жахливі. Про божевільні ціни і повна відсутність сервісу у зв'язку з нескінченним потоком людей я думаю все в курсі. Але ось Муніципальний розвиток міста залишився десь у двохтисячних. Жахливі дороги як для авто, так і пішоходів. Про самокати я взагалі мовчу, їздити тут взагалі неможливо", – написав блогер.

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