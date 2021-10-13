У Норвегії чоловік застрелив людей з лука

У норвезькому місті Конгсберг чоловік обстріляв з лука натовп. Як повідомляє Reuters, відомо про загиблих.

Поліції повідомили про інцидент орієнтовно о 18:30 13 жовтня за місцевим часом.

За словами начальника поліції, злочинця затримали. За попередньою інформацією, чоловік діяв самостійно.

Зокрема, відомо про постраждалих. Кілька людей загинули в результаті нападу.

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"Кілька людей були поранені, кілька людей загинули", - розповіли в поліції.

Начальник поліції відмовився коментувати кількість осіб, які були поранені.

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Раніше повідомляли, що поліція в Новій Зеландії застрелила чоловіка, який порізав шестеро людей в супермаркеті міста Окленд.

У центрі Черкас зловмисники влаштували стрілянину у кафе, в результаті якої був поранений чоловік. Його з численними пораненнями грудної клітини доставили в лікарню, де він помер в реанімації.