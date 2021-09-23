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Бізнесмена застрелили в Черкасах посеред білого дня: зухвалий напад потрапив на відео

23 сентября 2021, 08:06
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Чоловіка з численними пораненнями грудної клітини доставили в лікарню, де він помер в реанімації.

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За словами очевидців, зловмисники були на автомобілі "Шкода" / скріншот з відео

У центрі Черкас зловмисники влаштували стрілянину у кафе, в результаті якої був поранений чоловік. Його з численними пораненнями грудної клітини доставили в лікарню, де він помер в реанімації.

За інформацією місцевих ЗМІ загиблий чоловік - це місцевий підприємець Михайло Козлов.

На опублікованому відео з камер спостереження видно, що вбивця одягнений повністю в чорне, зокрема - в балаклаву, вибігає зі зброєю з двору біля кафе "Львівська майстерня шоколаду". Очевидно, він щось кричить людям під кафе, адже ті майже одночасно підіймають руки.

Вже за лічені секунди людина вибігає із закладу.

За словами очевидців, зловмисники були на автомобілі "Шкода", яку оперативники знайшли згорілою в декількох кварталах від місця стрілянини.

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За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за п.11, П. 12 частини 2 статті 115 ("умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням.

Нагадаємо, в середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

Також ми повідомляли, що в місті Вишгород (Київська область) п'яний чоловік на елітному автомобілі намагався сховатися від поліцейських і вів по них стрілянину з пістолета.

Автор: Сергій Кущ
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Новини Черкаси
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