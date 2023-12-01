"Складне питання": Муженко прокоментував можливість мобілізації молоді

Під час мобілізації молоді в Україні слід враховувати фізичний стан військовозобов'язаних, а також мету їхнього призначення для майбутніх операцій.

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Чи варто мобілізовувати молодь до ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні виникає потреба у виваженому підході до відбору кандидатів для різних військових частин. Для цього слід враховувати їхній фізичний стан та вік, а також мету їхнього призначення для майбутніх операцій. Про це розповів генерал Віктор Муженко в інтерв'ю BBC.

Муженко наголошує на важливості розгляду вікового аспекту при формуванні військових частин під час поточної ситуації з мобілізацією в Україні.

"Це дуже складне питання. Тому що, попри все, війна – це втрати. Війна – це кров. І друге - дійсно, ситуація зараз така, що потрібен підхід в питаннях врахування вікового цензу для комплектування тих чи інших частин, відповідно до призначення для майбутніх операцій", - сказав Муженко. відео дня

Він зауважив, що війна несе втрати та кров і важливо розуміти, як країна зможе відновитися після закінчення війни та забезпечити соціальний захист громадян. Наразі є люди, які готові фізично та мають хадовільний стан здоров'я, спроможні витримати великі навантаження. Проте, велика частина людей може переносити лише обмежені навантаження.

"Є люди підготовлені фізично, які підтримують форму, мають нормальний стан здоров'я, які спроможні витримувати відповідні навантаження. Але основна маса – ми ж розуміємо, що вони можуть переносити обмежені навантаження", - зазначив він.

Тому Муженко наголошує на необхідності більш активного задіяння останніх у статичних частинах, що готуються для оборонних дій. Натомість молодші застосовувати безпосередньо у військових частинах, спрямованих на маневрові операції. Ці особи повинні отримати відповідну підготовку для ефективності у рухомих діях.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні обговорюється тривалість обов'язкової військової служби. Народний депутат Михайло Цимбалюк підкреслює, що дискусія ведеться про терміни мобілізації - 16, 24 чи 36 місяців. Важливо чітко визначити ці терміни для громадян України, які закликають на військову службу.

Також 30 листопада Верховна Рада України зареєструвала законопроект про демобілізацію військових через 18 місяців. Зазначений документ передбачає можливість звільнення з військової служби для тих, хто брав участь у бойових діях.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні планують переглянути підхід до мобілізації. Нові правила спрямовані на залучення більшої кількості осіб до військової служби, особливо тих, хто володіє потрібними навичками і досвідом.

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