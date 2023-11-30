'Питання майже вирішено': депутат назвав категорії військових, яких демобілізують

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів чи мобілізуватимуть студентів "у віці" та здобувачів другої і третьої освіти.

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Депутат розповів про демобілізацію різних категорій військових / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні ведуться обговорення щодо періоду служби військовослужбовців, які здійснюють обов'язкову військову службу. Народний депутат Михайло Цимбалюк стверджує, що триває дискусія про те, який термін має бути встановлений для мобілізації - 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби. Він переконаний, що необхідно чітко роз’яснити терміни мобілізації для громадян і громадянок України, яких призивають на військову службу. Про це депутат повідомив в ефірі на телеканалі Еспресо.

За його словами, важливо ретельно інформувати всіх громадян і громадянок, які можуть бути викликані на військову службу, про терміни цієї служби - 16, 24 або 36 місяців. Це питання ще потребує обговорення з військовими.

Мобілізація студентів

Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти "у віці", а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.

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"Ми обговорюємо зміни в законодавстві з військовим вищим керівництвом, бо саме вони сьогодні мають диктувати й диктують ті позиції, як має йти мобілізація та демобілізація. Мова йде поки що про здобувачів другої, третьої вищої та іншої освіти. Бо кількість тих, хто з минулого року почали здобувати другу і третю вищу освіту, збільшилася, тому тут будуть певні обмеження. І це те, що майже вже вирішено", - сказав Михайло Цимбалюк.

Демобілізація строковиків

Цимбалюк також зазначив, що розглядається питання демобілізації військовослужбовців, які вже відслужили свої терміни. Крім цього, слід розробити механізм, який запобігатиме їхньому повторному призову після демобілізації.

"Також йде дискусія щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Усі вони вже відслужили свої терміни. І тут питання майже вирішено. Ми хочемо продумати наступний крок - як зробити так, щоб після демобілізації вони не були знову мобілізовані як особи, що підлягають мобілізації", - додав народний депутат.

Демобілізація онкохворих та осіб з інвалідністю

За словами депутата, особи з першою та другою групами інвалідності, які фактично є членами військових підрозділів, але перебувають на лікуванні, мають бути демобілізовані. Також хворих на онкологічні захворювання слід звільнити від служби. Однак, чинне законодавство не передбачає можливості демобілізації таких осіб.

"Мова йде про демобілізацію всіх осіб з інвалідністю першої та другої груп, які сьогодні служать, вони практично у штаті, але лікуються. І їх потрібно демобілізувати, щоб вони продовжили лікування. А також потрібно демобілізувати осіб, які є онкохворими. А сьогоднішнє законодавство не дозволяє це зробити", - зауважив Цимбалюк.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада зареєструвала законопроект про демобілізацію військових через 18 місяців. Документ передбачає можливість добровільного звільнення з військової служби для тих, хто брав участь у бойових діях.

Також в Україні планують змінити підхід до мобілізації. Нові правила мають на меті залучити більше людей до війська, особливо тих, хто має необхідні навички і досвід. Це пов’язано з тим, що зараз у військових підрозділах, які беруть участь у бойових діях, катастрофічно не вистачає людей.

Крім цього, Президент України Володимир Зеленський анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців в Україні.

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