"Зі 110 осіб в роті залишилося троє": в ОП заявили про новий підхід до мобілізації

У підрозділах, які беруть участь у бойових діях, катастрофічно не вистачає людей, підкреслив Сергій Лещенко.

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В ОП розповіли про нові підходи до мобілізації / Колаж: Главред, Фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

В Україні планують змінити підхід до мобілізації у Збройні сили, заявив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко.

На сьогодні у військових підрозділах, які беруть участь у бойових діях, катастрофічно не вистачає людей. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ОП уточнив, що середній вік бійців у деяких бригадах становить 54 роки.

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"Зараз величезний дефіцит військових. Потрібно проводити ротації. Потрібно підтягувати резерви. У деяких бригадах, я вчора почув, це - страшні цифри. Середній вік - 54 роки. Штурмовик в 54 роки не може йти на штурм. Деякі бригади намагаються донабирати, і ті бригади, які знаходяться на Західній Україні, повинні замінювати ті, які знаходяться на Сході, для того, щоб відновитися. У деяких ротах на початок повномасштабного вторгнення було 110 осіб, зараз залишилося троє", — зазначив співрозмовник.

Він також звернув увагу на те, що у великих містах люди забувають про війну і живуть своїм життям у своїх реаліях, а ці реалії існують тільки завдяки тому, що хтось на фронті стримує ворога власним життям.

"Воєнкоми повинні переглянути свої підходи, те що ми чуємо — воно ненормальне. Не може країна воювати 54-річними штурмовиками. Бійці, які побували на лікуванні кажуть - повні спортклуби 25-річних "качків" і "амбалів", які могли замінити нас - 54-річних штурмовиків, чому таке відбувається?", - додав Лещенко.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять правила відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді України працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців в Україні.

Як раніше стало відомо, в Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

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