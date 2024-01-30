Складний рік для України: директор ЦРУ оцінив хід бойових дій в 2024 році

Директор ЦРУ зазначив, що ключовим фактором успіху українських військових на фронті є отримання фінансування та озброєнння від країн Заходу.

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Директор ЦРУ назвав ключ до успіху України / Колаж Главред, фото: УНІАН, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

У 2024 році очікується складна ситуація на фронті, яка стане справжнім випробуванням для Сил оборони України. Директор ЦРУ Вільям Бернс в своїй колонці для Foreign Affairs вважає, що успіх у цей важкий період залежить від збереження західної підтримки України.

"Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи та незалежності", — сказав він.

За його словами, російський президент Володимир Путін вважає, що час працює на його користь. Бернс вказує на те, що російське військово-політичне керівництво відновлює військове виробництво в самій Росії, користуючись ключовими компонентами з Китаю, а також зброєю та боєприпасами з Північної Кореї та Ірану.

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На думку директора ЦРУ, завданням України зараз є "зруйнувати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії". Це має відбуватися не лише шляхом прогресу на фронті, а й шляхом нанесення ударів по тилових об'єктах в Росії та в Чорному морі.

"У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерною зброєю, і було б безглуздо повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б так само безглуздо бути зайво заляканими ними", — підкреслив Бернс.

За його переконанням, ключ до успіху Сил оборони України на фронті полягає у тому, щоб Захід продовжував підтримувати та фінансувати Україну.

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Це відносно скромна інвестиція, що становить менше ніж 5% оборонного бюджету США, що приносить значну геополітичну віддачу для Штатів і значну віддачу для американської промисловості", — підсумував директор ЦРУ.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США закінчилися кошти, які були виділені для військової допомоги Україні. Це означає, що Вашингтон не може постачати Києву ракети та боєприпаси на тому рівні, що було рік тому. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував перспективи отримання Україною міжнародної допомоги. Він заявив, що наша країна отримає підтримку міжнародної спільноти, яка не буде залежати від результатів виборів у США чи Великій Британії.

Переговори між Демократичною та Республіканською партіями США щодо питання безпеки кордону з Мексикою, від результатів яких залежить подальша підтримка України, перебувають під загрозою зриву. Якщо голосування в Конгресі не відбудеться, доведеться приступати до плану Б. Про це заявив сенатор Джон Тун.

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