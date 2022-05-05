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"Склади зброю, благаю": мешканка Волині відправила сина захищати Україну, а другий приїхав вбивати

5 травня 2022, 23:47

Ольга боїться, що рідні брати зустрінуться на полі бою.

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Жінка звернулася до сина, який перейшов на бік окупантів

Мешканка Волині Ольга розповіла хворобливу історію. Жінка виховала трьох синів, один з яких після смерті батька і бабусі опинився в Росії у тітки. Там закінчив школу і вступив до військового училища.

Як вона розповіла Фактам, другий син - вступив у ЗСУ і зараз захищає Україну. Рідні брати опинилися по різні боки.

Ольга звернулася до сина із закликом здати зброю і не воювати проти свого народу і своєї землі.

Жінка Гірко плаче, бо розуміє, що не кожному з синів змогла передати любов до рідної землі.

Син Дмитро став на бік окупантів. У дитинстві він важко пережив смерть батька і мріяв стати військовим. А потім не стало і бабусі. Ростити трьох дітей Ользі одній було дуже важко. Сестра Ольги запропонувала Дмитру приїхати до неї, в Росію.

"Вона кликала: "Приїдь, тут школу закінчиш, поступиш, я все оплачу". Діма погодився, я квитки купила, в Бресті на поїзд посадила, і через три дні сестра зустріла у себе", - говорить Ольга.

У 2013 році Дмитро закінчив школу і вступив до військового училища. Навчався в Омську, чим пишався. Мама теж раділа, син досяг своєї мрії і на той момент її не сильно турбувало те, що син дав присягу на вірність РФ.

"Я в політиці нічого не розумію. Діма в Цхінвалі служив, в Осетії – туди його відправили. Потім - у Владикавказі. А потім став по відрядженнях до Криму їздити. Я думала, що він ходить десь по Росії. Що Діма на українській землі, не могла цього навіть уявити", - розповідає жінка.

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Вона дзвонила йому після 24 лютого. Говорили про все, але тільки не про війну. Син надсилав їй голосові повідомлення, заспокоював – російською мовою. Ольга каже, що боялася синові "нашкодити", так як телефон могли прослуховувати. І не питала, де син і з ким воює.

А потім дізналася, що Дмитро нещодавно був у Харкові та Запоріжжі. А зараз з військовими РФ на Херсонському напрямку.

Ольга боїться, що рідні брати зустрінуться на полі бою.

"В душі все похолоділо. Не дай Бог сини зустрінуться по різні боки! Так як Петро захищає Україну, а Дмитро воює проти батьківщини. Що вони будуть робити?",- плаче мати.

Вона згадує, що син після присяги говорив, що не хоче, щоб його відправили в Україну. Не хотів, щоб зі зброєю змусили піти проти Петра і Андрія. А нещодавно вона отримала інформацію від контррозвідників, що Дмитро з іншими окупантами знищує українську землю. Зараз він - заступник командира роти однієї з бригад спеціального призначення Збройних сил РФ.

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А вона нещодавно благословила старшого сина Петра у складі української армії захищати від ворога Харків. Ось тут Ольга і прийшла до тями. Пробувала набрати Дмитра, щоб переконати його здатися, але телефон сина вже не відповідає.

"Дорогий син, повернися в рідну Україну. Ти знаєш, які у нас хороші землі, які працьовиті і мирні люди. Ти знаєш, що тут твоя рідна стежка, будинок. Тут поховані твої тато і бабусі, які тебе так любили. Тут я. благаю тебе, склади зброю. Ми тебе чекаємо", - звернулася до сина Ольга.

Вона звернулася і до інших матерів, сини яких служать в РФ, щоб звали своїх дітей додому.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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