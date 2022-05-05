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"Окупантів не вибили": в Азові розповіли про потужні бої на Азовсталі

5 травня 2022, 17:33

Було відомо, що на території тривають бої, але рівень їх просування встановлювався.

Азовсталь
Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНІАН

У Маріуполі окупанти прорвалися на завод Азовсталь 3 травня і продовжують обстрілювати українські війська.

Як повідомив заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар, їх не вибили, загарбники досі там.

"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (росіяни - ред.) на заводі. Йдуть важкі бої", - сказав Паламар, передає 24 канал.

Зазначимо, радник глави ОП Олексій Арестович сказав, що російські війська 4 травня увійшли на територію Азовсталі, але були вибиті нашими захисниками. Однак він відразу додав, що цю інформацію влада ще уточнює.

Було відомо, що на території тривають бої, але рівень їх просування встановлювався.

Пізніше Арестович заявив, що сили оборони України в блокадному Маріуполь 5 травня відтіснили окупаційні війська Росії з території заводу Азовсталь, які за день до цього туди прорвалися. Відомості про продовження бойових дій в районі підприємства уточнюються.

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Бої за Азовсталь у Маріуполі

4 травня стало відомо про продовження важких боїв за контроль над територією, на якій знаходиться металургійний комбінат Азовсталь. У спорудженні українські військові та мирні жителі, які ховаються від бомбардувань російських окупантів.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко сказав, що загарбники РФ обстрілюють позиції сил оборони України з артилерії, літаків, танків і кораблів. Повідомлялося про втрату зв'язку із захисниками міста.

Керівник делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив, що вдалося відновити зв'язок з захисниками Маріуполя на Азовсталі. Він підтвердив інформацію, згідно з якою окупанти прорвалися на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що окупаційні війська отримали відомості від "колишнього електрика Азовсталі", який показав загарбникам тунелі під територією підприємства. Після цього вони пішли на штурм підземних ходів.

Командир Азова, підполковник Денис Прокопенко сказав, що ситуація на підприємстві Азовсталь складна. Однак захисники продовжують оборонятися.

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