"Зламаємо хребет звірові": Сирський розповів про просування ЗСУ під Бахмутом

Командувач Сухопутними військами ЗСУ визначив головні завдання на Бахмутському напрямку.

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Олександр Сирський поставив завдання підрозділам ЗСУ в Бахмуті / Колаж Telegram а. Сирський, соцмережі

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський під час відвідування району Бахмута у Донецькій області поставив перед командуванням діючих там бригад і тактичних угруповань завдання.

При цьому він також повідомив про просування українських сил на цьому напрямку. Відповідне повідомлення розміщено в Telegram Сирського.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед і звільняти українську землю. Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад і тактичних угруповань визначили головні завдання і спланували подальші дії", — написав командувач Сухопутними військами ЗСУ.

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Він підкреслив, що метою ЗСУ є звільнення українських територій і у них є для цього перевага. "Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджуючи великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання – деокупація наших територій. Наша перевага - в якості, точності і мотивації... попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - додав Сирський.

Дивіться відео - Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок:

Олександр Сирський на Бахмутському напрямку / скріншот

Ситуація в Бахмуті

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Рух йде на флангах. Ворог втрачає позицію за позицією.

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