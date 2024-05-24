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Графіки відключення світла 25 травня: часу з електроенергією буде значно більше

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2024, 19:53
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В Україні 25 травня будуть вимикати світло для побутових та промислових споживачів.
электроэнергия, свет
Графіки відключення світла будуть діяти 25 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні 25 травня будуть вимикати світло у всіх регіонах. Графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

Відключення світла очікуються з 20:00 до 22:00 - у години максимального вечірнього споживання.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде. Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тоді енергетики вперше цьогоріч ввели аварійні відключення світла у всіх регіонах України, які застосовують і донині.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

Як повідомляв Главред, в Україні розроблятимуть проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень електроенергії в регіонах. Міністерство енергетики та "Укренерго" отримали завдання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розробити раціональні та рівномірні графіки відключень для споживачів.

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