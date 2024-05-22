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Графіки відключення світла мають бути справедливими: в уряді зробили важливу заяву

Альона Вороніна
22 травня 2024, 11:52
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Щоб графіки відключень були раціональними і рівномірними, Міненергетики та "Укренерго" будуть розробляти відповідний проєкт постанови.
Свет, электроэнергия, отключения света
Графіки відключення світла мають бути справедливими, зазначив Шмигаль/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

В Україні розроблятимуть проєкт постанови щодо справедливих графіків відключень світла в регіонах. Таким проєктом будуть займатися Міністерство енергетики та "Укренерго".

Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. Він зазначив, що графіки мають бути раціональними і рівномірними.

"Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними. Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів", – повідомив очільник уряду.

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Він додав, що цей документ також повинен буде містити перелік критично важливих об’єктів, електропостачання яких є у пріоритеті. Крім цього, у проєкті постанови повинна бути передбачена черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами.

Також Шмигаль заявив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше в "Укренерго" сказали, коли скасують графіки відключення світла, і назвали дві умови. Графіки відключень можуть вже скоро відмінити. Але новий ризик відключень з’явиться влітку, якщо буде спека і зросте використання кондиціонерів.

В Укренерго зізнались, яких відключень світла чекати. Наразі потепління значно зменшило потребу українців у електроенергії. Проте, повністю уникнути відключень поки не вдасться, завив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що потрібно встигнути для України до зими в умовах необхідності відключення електроенергії.

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