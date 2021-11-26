В Україні діти можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії": як це зробити

У "Дії" можуть отримати сертифікати про вакцинацію підлітки від 12 років / 24tv.ua

В Україні підлітки віком від 12 років уже оформляють COVID-сертифікати у додатку "Дія". Чи активно зараз використовується ця послуга, розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Загалом у "Дії" зареєструвалися майже 11 млн українців. Сертифікати про вакцинацію згенерували не всі – такий документ отримали близько 7 млн громадян. Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік, зазначає "24 канал".

За словами Баніка, поки що сертифікати про вакцинацію у "Дії" отримали небагато дітей.

"Кількість поки незначна. Такі сертифікати потрібні для поїздок за кордон. А школи, наприклад, не перевіряють COVID-сертифікати. Тому це поки поодинокі випадки, але вони є", – зазначив він.

Дитячі сертифікати у "Дії" з’явилися на початку листопада цього року. Щоб згенерувати такий документ, потрібно діяти наступним чином:

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перевірити, чи на вашому смартфоні встановлена саме остання версія додатку "Дія";

авторизуватися у застосунку;

додати свідоцтво про народження дитини;

вибрати "COVID-сертифікати" у меню "Послуги".

Після цього згенерований сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашим.

На сайті Мінцифри зазначається, що дітям з 12 років сертифікат може згенерувати батько або матір, а підлітки старше 14 років з ID-карткою можуть згенерувати такий документ самостійно.

Так виглядає дитячий внутрішній COVID-сертифікат у "Дії" / Мінцифри

Вакцинація дітей в Україні стартувала наприкінці жовтня цього року. Для щеплення дітей від 12 до 17 років необхідна повна карта вакцинації.

Як отримати в "Дії" сертифікати про одужання і негативний результат ПЛР-тесту

Раніше у додатку "Дія" можна було згенерувати лише сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. З 25 листопада у застосунку з’явилася нова послуга – тепер можна отримати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту. Такий документ буде дійсним упродовж 72 годин після тестування, отримати його можна у "Дії" для Android та iOS.

Щоб згенерувати такий документ, у додатку потрібно обрати "Послуги" — "COVID-сертифікати" — "Тип COVID-сертифіката". Таким сертифікатом можна користуватися, зокрема, у "жовтій" та "червоній" зоні.

Також у "Дії" можна згенерувати COVID-сертифікат про одужання. Він буде доступний в додатку на 15-й день після позитивного ПЛР-тесту на COVID-19. Для його отримання потрібно натиснути в додатку "Додати COVID-сертифікат" або вибрати його в розділі послуг "Здоров'я". після цього вибрати тип документа - "сертифікат про одужання", погодитися на передачу медичних даних і дочекатися отримання документа.

Посилення перевірки COVID-сертифікатів в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні посилюють перевірку COVID-сертифікатів. Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам і відомствам посилити контроль за перевіркою достовірності сертифікатів про вакцинацію.

Тепер в Україні в обов'язковому порядку будуть сканувати COVID-сертифікат. Документ будуть зчитувати через додаток "Дія", а за відмову власників закладів від сканування передбачені великі штрафи – від 34 до 170 тисяч гривень.

"Представники закладів тепер повинні не просто питати про наявність сертифіката або перевіряти їх візуальну наявність на вході в заклад, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифікатів за допомогою програми "Дія", – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.