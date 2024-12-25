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Скільки триватимуть відключення світла: в Укренерго попередили українців

Юлія Закрепа
25 грудня 2024, 11:40оновлено 25 грудня, 12:22
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Через атаку РФ вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.
Скільки триватимуть відключення світла: в Укренерго попередили українців
Скільки триватимуть відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Сьогодні, 25 грудня, країна-агресорка Росія в черговий раз цинічно завдала потужних ударів по енергетиці України.

В Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки - вимушено запроваджені заходи обмеження.

"Необхідність ощадливого споживання зберігатиметься протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, коли світло з’являється за графіком", - повідомили в компанії.

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Внаслідок пошкоджень через атаку РФ, вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

"Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", - додали в "Укренерго".

Скільки триватимуть відключення світла: в Укренерго попередили українців
Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Главред

Енергетики зараз продовжують відновлювати українську енергосистему - у ній зберігається значний дефіцит потужності. Тому необхідно ощадливо споживати електроенергію.

"Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками вимушеного застосування обмежень у вашому регіоні - можете ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - зазначили у компанії.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Україні оновили графіки вимкнення світла в Києві та трьох областях через масовану атаку Росії 25 грудня. У результаті масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно приступили до усунення їхніх наслідків.

У ЦПД прокоментували атаку РФ 25 грудня. Російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води. У ДТЕК повідомили, що Росія завдала удару по теплоелектростанціях, обладнання станцій серйозно пошкоджене.

У Різдво РФ запустила дрони - на Київщині чути вибухи. Уночі українські сили протиповітряної оборони протистояли черговій атаці російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Про це повідомили Повітряні Сили.

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