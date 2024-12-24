Ледь покривають втрати: Росія поставила у цьому році 24 бойові літаки

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- РФ отримала 24 нові борти бойової авіації
- Ворог за рік втратив 23 військові літаки
За 2024 рік країна-агресор Росія поставила окупантам 24 нових бойових літаків, однак виробництво ворога ледь покриває втрати. Про це пише Defence24.
Видання стверджує, що протягом останнього року військово-космічні сили отримали 10 одиниць Су-34, 6 одиниць Су-35С і стільки ж Су-57, а також 2 літаки Су-30.
При цьому останні постачання Су-34 були, за даними росіян у грудні. Армія ворога отримала Су-34 та Су-57. При цьому ЗМІ стверджують, що йдеться не про масштабні партії, а окремі екземпляри.
Що важливо, за цей же період часу втрати авіації РФ склали 23 одиниці техніки, а саме:
- Су-34 - 9 одиниць;
- Су-25 - 4 одиниці;
- Су-27 - 3 одиниці;
- Су-35С - 2 одиниці.
Також ворог втратив два судна далекого радіолокаційного виявлення А-50, Як-130 і важкий безпілотний бойовий літак С-70 "Мисливець". Причинами втрат називають аварії внаслідок зносу або дружного вогню РФ.
Втрати авіації РФ - останні новини
Нещодавно на території Курської області РФ, під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Раніше, як писав Главред, стало відомо, що українські військові за допомогою літака F-16 могли збити російський винищувач Су-34.
Напередодні також літак РФ був збитий під час скидання ФАБ з УМПК, приблизно за 50 км від лінії фронту. Збив наш Су-34, найімовірніше, F-16, що знаходився над територією, підконтрольною супротивнику.
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