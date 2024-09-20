'Прильоти' у двох районах: РФ атакувала Харків КАБами, є поранені

Попадання зафіксовано в Слобідському та Основ'янському районах міста, уточнив Олег Синєгубов.

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У Харкові прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Російські окупаційні війська скинули на Харків керовані авіаційні бомби в п'ятницю вдень, 20 вересня.

У результаті є постраждалі. Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Є інформація про двох постраждалих після прильоту", - написав Терехов.

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Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Водночас, за даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, кількість постраждалих у Харкові збільшилася до трьох.

За його словами, за попередніми даними, влучання зафіксовано в Слобідському та Основ'янському районах міста.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів тактичною авіацією в Донецькій і Харківській областях!

"Харків - в укриття!" - попередили в Повітряних силах.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Удень 17 вересня РФ здійснила черговий обстріл Харкова та його околиць. Один із прильотів припав на лісосмугу біля торгового центру. Унаслідок атаки поранення дістали чотири рятувальники, які ліквідовували пожежу поруч. Загалом постраждало шестеро осіб.

15 вересня окупанти вдарили по Харкову та району. Загалом було зафіксовано 6 вибухів. Один із КАБів вдарив просто по житловому багатоповерховому будинку. У результаті було зруйновано один під'їзд.

12 вересня в Харкові прогриміли дуже потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів КАБами по місту.

/ Інфографіка: Главред

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