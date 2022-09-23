Стрілянина і вибух: над Одесою збили іранський безпілотник

Іранський дрон над Одесою / Думська

В Одесі у п'ятницю, 23 вересня, лунали звуки стрілянини прямо в центрі міста.

Над містом літали ворожі безпілотники, які намагалися збити засоби ППО, повідомляє Думська.

Як повідомляють очевидці, літальні апарати трикутної форми були помічені в центрі міста. Один з них пролетів дуже низько.

Зазначається, що ворог застосував по Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва.

Видання уточнює, що силам ППО вдалося збити як мінімум один дрон.

При цьому очевидці в місцевих пабліках повідомили про потужний вибух, який чули в Одесі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили перший ударний безпілотник, який Іран передав російським окупантам. Дрон приземлився поблизу Куп'янська на Харківщині.

"З великою часткою ймовірності можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили Іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що мова може йти про БПЛА-камікадзе Shahed-136.

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