Скадовськ - під контролем України, військові РФ вийшли з міста

Скадовськ на Херсонщині перебуває під контролем України

Станом на вечір суботи, 12 березня, місто Скадовськ Херсонської області перебуває під контролем української влади. Російські окупанти пішли з міста.

Як повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв, ситуація в місті контрольована. У населення є газ, вода і світло, в місті працює патрульна поліція, служба охорони та активісти, які також стежать за порядком.

За словами Яковлєва, працюють служби соціального забезпечення. Він попросив звертатися за допомогою тих людей, які дійсно опинилися у важкій ситуації та у яких немає продуктів харчування.

Мер також повідомив, що з понеділка, 14 березня, в школах Скадовська планують відновити навчальний процес, але в дистанційному режимі.

У місті та селах громади продовжує діяти комендантська година – з 22:00 до 6:00.

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