"ХНР" послали слідом за кораблем РФ: стала відома позиція ОП та облради

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На екстреному засіданні сесії Херсонської обласної ради було прийнято звернення про те, що Херсонщина – це Україна.

Про це повідомив депутат облради Сергій Рибалко на своїй сторінці в Facebook.

"Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Засідання проходило в режимі Zoom, що передбачено регламентом. Сесія 44 голосами прийняла звернення про те, що Херсонщина – це Україна", - додав Рибалко.

Що кажуть в Офісі президента

44 депутати Херсонської обласної ради під час позачергового засідання проголосували проти створення псевдореспубліки на території Херсонської області, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Відбулося позачергове засідання сесії Херсонської обласної ради. Долучився дистанційно, переконався, що ворог шантажем і погрозами не досяг своєї мети – депутати з народом України. 44 депутати ухвалили рішення про те, що Херсонщина – це Україна, псевдореспубліки на території області утворено не буде", - написав Тимошенко у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що голова військово-цивільної адміністрації та всі її співробітники працюють на перемогу. "Ворог зустрічає суттєвий опір населення на тимчасово окупованих територіях, усіх не залякати. Ми на своїй землі!", - наголосив він.

Спроба створення "ХНР": що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Херсоні російські загарбники мають намір провести так званий "референдум" з метою створення в регіоні "Херсонської народної республіки" - "ХНР".

Зазначається, що вони вже намагаються вести переговори з депутатами обласної ради щодо "співпраці" щодо реалізації сценарію.

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