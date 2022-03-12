УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"ХНР" послали слідом за кораблем РФ: стала відома позиція ОП та облради

12 березня 2022, 22:59

Сесія Херсонської облради 44 голосами прийняла звернення про те, що "Херсонщина – це Україна".

Херсон
/ Колихаєв Ігор / Facebook

На екстреному засіданні сесії Херсонської обласної ради було прийнято звернення про те, що Херсонщина – це Україна.

Про це повідомив депутат облради Сергій Рибалко на своїй сторінці в Facebook.

"Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Засідання проходило в режимі Zoom, що передбачено регламентом. Сесія 44 голосами прийняла звернення про те, що Херсонщина – це Україна", - додав Рибалко.

false

Що кажуть в Офісі президента

44 депутати Херсонської обласної ради під час позачергового засідання проголосували проти створення псевдореспубліки на території Херсонської області, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Відбулося позачергове засідання сесії Херсонської обласної ради. Долучився дистанційно, переконався, що ворог шантажем і погрозами не досяг своєї мети – депутати з народом України. 44 депутати ухвалили рішення про те, що Херсонщина – це Україна, псевдореспубліки на території області утворено не буде", - написав Тимошенко у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що голова військово-цивільної адміністрації та всі її співробітники працюють на перемогу. "Ворог зустрічає суттєвий опір населення на тимчасово окупованих територіях, усіх не залякати. Ми на своїй землі!", - наголосив він.

Спроба створення "ХНР": що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Херсоні російські загарбники мають намір провести так званий "референдум" з метою створення в регіоні "Херсонської народної республіки" - "ХНР".

Зазначається, що вони вже намагаються вести переговори з депутатами обласної ради щодо "співпраці" щодо реалізації сценарію.

Читайте ще:

viber
новини Херсона війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 12 березня 2022: Ракам – вороги, Скорпіонам – труднощі, Левам - підказки інтуїціїГороскоп на сьогодні, 12 березня 2022: Ракам – вороги, Скорпіонам – труднощі, Левам - підказки інтуїції Привітання з Днем землевпорядника 2022 – листівки та тексти прикольніПривітання з Днем землевпорядника 2022 – листівки та тексти прикольні "Багато російських царів було вбито": ексміністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти України"Багато російських царів було вбито": ексміністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти України Путін розлютився, дізнавшись, що Вінницю обстріляли найціннішими в РФ ракетами - розслідувач BellingcatПутін розлютився, дізнавшись, що Вінницю обстріляли найціннішими в РФ ракетами - розслідувач Bellingcat Як зберегти хліб свіжим на довгий час: 5 найпростіших способівЯк зберегти хліб свіжим на довгий час: 5 найпростіших способів

Останні новини

23:34

"Трупів нереально багато": знищених в Україні окупантів закопують у Білорусі

23:33

Данілов назвав країну, яка стане наступною метою Путіна після УкраїниВідео

23:14

Україна в 2022 році - приголомшливий прогноз астрологаВідео

23:00

Чим небезпечна байдужість до війни і що потрібно терміново зробити, щоб уникнути найгіршогоВідео

22:59

Українці отримають компенсацію на оплату комунальних послуг під час війниВідео

Реклама
22:59

"ХНР" послали слідом за кораблем РФ: стала відома позиція ОП та облрадиВідео

22:48

Від басейну з кінотеатром до шуб з картинами: фото палацу Медведчука під КиєвомВідео

22:45

Скільки коштує орендувати житло на Закарпатті, щоб "пересидіти війну"Відео

22:29

Війна, яку розпочала Росія в Україні – найбільший провал в історіїПогляд

22:06

Війна в Україні: відомий таролог передбачив повний крах російського вторгненняВідео

21:55

Розстрілювали мирні українські міста: російських окупантів масово звільняють заднім числомВідео

21:55

Постачання потужнішого ППО: ЗМІ дізналися про плани США та ЄС щодо посилення України

21:53

Таємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиВідео

21:28

Британський таблоїд назвав найефективніший спосіб чинити тиск на ПутінаВідео

21:27

Відповідь за бомбардування: ЗСУ розбили окупантів на Чернігівщині, йде зачисткаВідео

21:15

"Криза" і "відмазка для русофобії": українці послали Пауло Коельо слідом за російським кораблемВідео

21:00

Ліквідація Путіна та завершення війни: Кулеба закликав до "депутінізації" Росії

20:47

Задимився і впав на території РФ: ЗСУ збили ще один ворожий літакВідео

20:25

Як допомогти організму під час війни: 5 продуктів, які категорично не можна їсти при стресіВідео

20:20

США озброять Україну у війні з РФ: Байден розпорядився виділити ще $200 млнВідео

Реклама
20:15

Звірячий вчинок: війська РФ розстріляли "зелений коридор", що складався з жінок і дітейВідео

19:40

Лист науковця Роалда Хоффмана на підтримку України підписали 177 Нобелівських лауреатів – Борис Ложкін

19:36

Арестович передбачив загасання бойових дій через 1-1,5 місяціВідео

19:30

Триває евакуація у Сумській та Київській областях, колона з автобусами вирушила і до Маріуполя – ОПВідео

19:22

Жорстка позиція України і робочі підгрупи: у Зеленського розкрили деталі діалогу з РФ

19:18

Замерз на смерть: окупанти прикували ланцюгом свого гранатометника, щоб той не втікВідео

19:17

Панічний страх Білорусі: чому Україна виграє війну з ЛукашенкомПогляд

19:00

Зеленський натиснув: США готові робити дипломатичні кроки, які Україна вважатиме кориснимиВідео

18:47

"Ізгої і проклятий народ": українська співачка Злата Огневич жорстко звернулася до росіян

18:45

Путінська суперяхта Шехерезада: ЗМІ з'ясували її напрямокВідео

18:26

Відключення Сбербанку РФ від SWIFT і вступ України до ЄС: Кулеба заявив про тиск на Європу

18:25

Макрон, Шольц і Путін обговорили ситуацію в Україні: подробиціВідео

18:23

Неймовірно смачні і ніжні котлети з рибної консерви: готувати 10 хвилинВідео

17:58

"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для ПутінаВідео

17:38

Як українським біженцям терміново знайти житло в Німеччині та інших країнах: корисні сервісиВідео

17:23

Пожертвувала собою заради порятунку собак: несамовита історія з обложеного ІрпеняВідео

17:07

Вступ України в НАТО і закриття неба: Зеленський розкритикував Альянс і вимагає допомоги

17:05

Евакуаційні потяги з Харкова: як виїхати з міста 12 березня

16:48

У боях з росіянами загинули 1300 Захисників України - Зеленський

16:39

"Багато російських царів було вбито": ексміністр РФ спрогнозував долю Путіна у війні проти УкраїниВідео

Реклама
16:34

Єрусалим - точка, де ми можемо зупинити війну: Зеленський виступив з ініціативою щодо діалогу з РФ

16:33

Прикмети на 13 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

16:27

Окупанти відступають: сотні морпіхів РФ біля Одеси відмовилися воювати проти УкраїниВідео

16:07

Повернення до рідної гавані: як Китай може відібрати у РФ Примор'я і ЗабайкалляПогляд

15:58

В Україні не буде дефіциту бензину: Кабмін знайшов рішенняВідео

15:53

Що не можна поширювати громадянам в соцмережах у період війни - інформація від Генштабу ЗСУ

15:46

Окупанти РФ готують референдум щодо створення республіки "ХНР" на Херсонщині - нардеп

15:42

Ні в чому собі не відмовляє: ЗМІ з'ясували, де і як живе коханка Путіна КабаєваВідео

15:39

"Таких сволот за все життя не бачила": росіянка з Гостомеля гнівно висловилася про агресорів

15:08

Маразматичні старички з деменцією грають останню партію: Потап звернувся до Путіна і ЛукашенкаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти