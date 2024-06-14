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Ситуація в енергосистемі відчутно ускладниться: тривожний прогноз "Укренерго"

Олексій Тесля
14 червня 2024, 21:09
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Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою.
Ситуація в енергосистемі відчутно ускладниться: тривожний прогноз 'Укренерго'
Українців попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через прогнозоване зростання енергоспоживання у зв'язку з поверненням спеки, а також через виведення на ремонт чергового енергоблоку АЕС.

Як наголосив в ефірі УП.Live голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою.

"Ми матимемо справу із завтрашнього дня вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов'язано саме з ремонтною кампанією", - заявив він.

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Очільник "Укренерго" пояснив, що "ремонтна кампанія" є процесом із перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонтні заходи.

"Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигоряє - його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Це можна відтермінувати на кілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов'язано саме з кампанією з перевантаження палива на АЕС", - додав Кудрицький.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення електроенергії - останні новини

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" попередили про збільшення дефіциту в системі. В "Енергоатомі" зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії найближчими місяцями та ремонт енергоблоку АЕС.

Як повідомлялося раніше, РФ атакувала більшу частину електростанцій. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар пояснив, на чому тримається енергетика України.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар також описав непросте завдання для України. Він зазначив, що відключення світла триватимуть щонайменше 5 років. Україні знадобиться багато років, щоб відремонтувати пошкоджені та побудувати нові енергетичні потужності й почати повністю забезпечувати себе електроенергією.

Ситуація в енергосистемі відчутно ускладниться: тривожний прогноз 'Укренерго'
/ Инфографика: Главред

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Укренерго відключення світла електроенергія
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