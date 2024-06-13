Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot: у Міноборони ФРН зробили заяву

ФРН не зможе надати ще більше таких систем, адже після передачі ще однієї досягне позначки у чверть своїх запасів, наголосив Пісторіус.

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Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, depositphotos.com/ua

Німеччина передає Україні чверть власного запасу систем протиповітряної оборони Patriot, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яку доставлять найближчим часом.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі, повідомляє "Укрінформ". Він зазначив, що ФРН передасть нашій державі ще одну систему Patriot і таким чином забезпечить для України загалом три таких системи.

"Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній", – зазначив Пісторіус. відео дня

Також він нагадав, що ФРН запустила ініціативу з посилення протиповітряної оборони України. За його словами, ця ініціатива уже має успіхи, але є куди рухатися.

Пісторіус нагадав, що Німеччина також забезпечує навчання управлінню Patriot і передає ракети до них. Зокрема, днями було передано 32 такі ракети, ще 68 будуть доставлені найближчими днями і тижнями.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, в Брюсселі відбувається 23-є засідання у форматі "Рамштайн", під час якого обговорять потребу України в посиленні її протиповітряної оборони, зокрема – у необхідності поставки ЗРК Patriot.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Що відомо про ЗРК Patriot/ Інфографіка: Главред

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