"Це призупинить дії на фронті": генерал Романенко сказав, що може зупинити наступ РФ

Але, за словами генерала, українцям потрібно в першу чергу розраховувати на свій ресурс і на власний потенціал.

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Генерал Романенко сказав, що може зупинити наступ РФ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Главред

Ситуація на фронті зараз є непростою. Але дощі, які, за прогнозами Укргідрометцентру, вже найближчим часом можуть накрити всю Україну, можуть вплинути на ситуацію на полі бою.

Більшою мірою опади вплинуть на ту сторону, яка наступає, і це певною мірою може призупинити дії на фронті. Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Погода впливає і на наступ, і на оборону. Більшою мірою, звичайно, на ту сторону, яка наступає, і це певною мірою може призупиняти ці дії. Але, знов-таки, багато залежить від того, як готуються групи, які виконуватимуть завдання", – зазначив Романенко. відео дня

Проте, за його словами, українцям потрібно в першу чергу розраховувати на свій ресурс і на власний потенціал.

"Свого часу нацистській армії "генерал мороз" завадив узяти Москву, але сподіватися, що "генерал дощ" захистить нас, не варто. Треба розраховувати на свій ресурс і на власний потенціал. Потрібно працювати із союзниками щодо озброєнь і техніки, робити своє та виконувати внутрішнє завдання щодо мобілізації, щоб у бригадах, які воюють на лінії зіткнення, з'являлися підготовлені військовослужбовці", – сказав генерал Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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