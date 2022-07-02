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У Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть та звинуватили в цьому ЗСУ

2 липня 2022, 21:00

Після того, як кадирівці зруйнували мечеть, вони вирішили оточити місце, аби дочекатися пропагандистських журналістів.

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Кадирівці зруйнували мечеть у Сєвєродонецьку / facebook.com/saveliyvasserman

У Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть, під час атаки загинули мирні мешканці міста, повідомляє у Facebook імам ісламської громади, керівник культурного центру "Бісмілля" Тимур Берідзе.

"Тіктокери Кадирова, перебуваючи ще в Рубіжному, мали інформацію, що в Сєвєродонецьку є мечеть. Замість того щоб не чіпати будинок Аллаха, вважаючи себе вірянами, вони відкрили вогонь по будівлі вранці, побачивши скупчення людей у дворі мечеті, які набирали воду зі свердловини. Вбили понад 20 невинних людей з сусідніх будинків, які мешкали в мечеті, вважаючи її безпечнішим місцем", - заявив Берідзе.

За його словами, після того, як кадирівці зруйнували мечеть, вони вирішили оточити місце, щоб дочекатися пропагандистських журналістів, які звинуватять українських воїнів у знищенні будівлі.

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Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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