"Не залишає місця для дипломатичних відносин": Грузія образилась на дії України

Делегація парламенту Грузії відмовилась приїжджати у Київ на запрошення. Зустріч планувалась у річницю повномасштабної війни - 24 лютого.

Парламентська делегація Грузії відмовилась їхати в Україну / Коллаж фото Википедия, ua.depositphotos.com

Україна запросила до Києва делегацію парламенту Грузії, однак грузинські парламентарі відмовились їхати. Зустріч повинна була відбутися у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але Грузія чомусь образилась на українську владу. Про це заявив член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Заркуа, повідомляє Interpressnews.

Він цинічно звинуватив Україну у діях, які "не залишили місця для дипломатичних відносин". Грузія образилась на те, що Україна називає Саакашвілі політв'язнем.

"Коли високопоставлені особи України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин", - сказав Заркуа.

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Разом з тим він заявив про підтримку українського народу та сказав, що багато країн нібито "не наважились зробити те, що зробила Грузія проти Росії".

Відносини Києва і Тбілісі під час війни України проти РФ

Раніше повідомлялося, що Україна просила у Грузії поставити зброю і боєприпаси, проте там відмовилися надавати військову допомогу. У Грузії вважають, що Київ нібито хоче, щоб Грузія виступила у війні "в якості сторони".

Пізніше стало відомо, що офіційний Київ після повномасштабного нападу Росії просив у Грузії передати зенітні ракетні комплекси Бук, які були віддані Тбілісі в 2008 році, коли була російсько-грузинська війна. Також Україна просила і ПТРК Javelin. Однак Тбілісі відмовився надавати будь-яку військову допомогу українській державі.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що майбутня мирна угода за підсумками завершення війни Росії проти України має включати припинення окупації Москвою грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував грузинську владу за небажання працювати разом з Україною та закликав відпустити українського громадянина Михайла Саакашвілі.

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