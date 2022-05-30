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"Країна стукачів і вертухаїв": у Зеленського висунули гучне звинувачення на адресу РФ

30 травня 2022, 19:22

Від нинішньої Росії можна очікувати тільки пострілу в спину, впевнений Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / ОПУ

Україна як вільна держава не хоче йти на будь-які компроміси з Росією, яка живе за принципом табору з "вертухаєм" на чолі, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Від нинішньої Росії можна очікувати тільки пострілу в спину, підкреслив він в інтерв'ю виданню LB.ua.

Радник глави ОП переконаний в тому, що Україна — це країна вільних людей, а в РФ правлять "стукачі і вертухаї".

"У Росії інший вибір - це табір. Просто є вертухайчик, він тобі дає правила, він тобі дає "краєчок хліба" - заслужив. А якщо ти будеш стукати на когось - ще й масло... і так далі. Це країна стукачів і вертухаїв. Повертаючись до переговорних процесів і компромісів. Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем. Стукач по своєму нутру - боягуз, обов'язково захоче за ваші гроші отримати і вертухай, який обов'язково вистрілити тобі в спину, а потім скаже: "Вибач, нам здалося, що ти збираєшся..."Як говорив той суб'єкт з іншої країни? "Збиралися напасти відразу з чотирьох напрямків. Я вам покажу, звідки...", - додав Подоляк.

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Раніше в Офісі президента у відповідь заявили, що Україна не бачить можливості завершення війни зі " збереженням обличчя Москві" після військових злочинів у Бучі та Маріуполі.

Радник голови Офісу Михайло Подоляк підкреслив, що якщо деякі європейські політики хочуть віддати свої території РФ, то це справа їхніх виборців.

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Михайло Подоляк війна Росії та України
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