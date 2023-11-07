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"Ситуація дуже складна": розвідка Естонії попередила про реальні плани Кремля

Юрій Берендій
7 листопада 2023, 14:49
У розвідці Естонії повідомили деталі про ситуацію на фронті та вказали на те, чого саме бракує ЗСУ для того, аби продовжити масштабний контрнаступ.
'Ситуація дуже складна': розвідка Естонії попередила про реальні плани Кремля
У розвідці Естонії попередили про реальні плани Кремля / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Голова естонської розвідки, Антс Ківісельг, коментуючи контрнаступ ЗСУ, заявив, що "ситуація є дуже складною". Він пояснив, що Росія витратила багато часу на підготовку своєї оборони. Крім того, за словами Ківісельга, росіяни зберігають перевагу в повітрі на окремих територіях. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії й РФ має перевагу в повітрі на деяких територіях. Тому для України важко звільнити Крим і відрізати росіян від територій", – сказав він.

Голова естонської розвідки погодився із тезою, що українській армії не вистачає артилерії, боєприпасів та штурмовиків. Антс Ківісельг підкреслив, що для України критично важливо мати перевагу в повітрі та доступ до високоточної зброї.

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За його словами, українські сили відзначаються відмінною ефективністю в проведенні операцій в глибокому тилу ворога.

"Вам потрібна перевага в повітрі та точна зброя. Але я бачу, що українські сили дуже добре проводять операції, що формують на полі бою, ЗСУ заходять у глибокий тил ворога, тиснуть на логістику росіян. А ми знаємо, що виходячи з того, що росіяни використовують багато артилерії, їм потрібна хороша логістика. ЗСУ роблять чудову роботу", – резюмував Ківісельг.

Він також додав, що плани Росії не обмежуються захопленням Донецької та Луганської області.

"Я думаю, росіяни більше опортуністи. Якщо буде шанс захопити більшу територію, вони захоплять. Але поки що ми бачимо, що росіяни зосереджують велику кількість свого війська саме на території Луганської та Донецької областей. Також хотів би зазначити, що зима для українців буде тяжкою. Росія продовжуватиме атакувати цивільну та критичну інфраструктуру, щоб позбавити українців електроенергії", -зазначив Голова естонської розвідки.

Наступ Росії на Донбасі

Нагадаємо, як раніше поідомляв Главред, російські окупанти спробували почати новий наступ на Вугледарському напрямку, але українські військові відвернули ворожий наступ і завдали Російській Федерації значних втрат.

Також, росіяни зазнали значних втрат під час інтенсивних атак на позиції ЗСУ поблизу Авдіївки. Інформацію про ці успіхи оприлюднила 47-ма окрема механізована бригада в соціальних мережах. Протягом трьох тижнів активних боїв російські сили втратили сотні танків та близько 250 одиниць іншої бронетехніки. Українські військові також знищили або поранили приблизно 7 тисяч ворожих військовослужбовців.

Водночас, ворог вкладає значні зусилля в спробу захоплення міста Авдіївка в Донецькій області з метою розширення контролю над адміністративними кордонами Донбасу.

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