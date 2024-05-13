У бій кинули резерви: на Харківщині у РФ частковий успіх, названо напрямок

Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

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ЗСУ стримують ворога на Харківщині / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

На Харківському напрямку ворог здійснив 11 атак, наразі тривають 2 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук'янці, ЗСУ зупинили його просування, йдеться в повідомленні ГШ у Telegram.

"На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук'янці. Просування ворога зупинено", - сказано в повідомленні.

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Сили оборони здійснюють контратакуючі дії. З метою посилення війська на Харківський напрямок було переміщено завчасно створені резерви.

"Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження", - підкреслюють у Генштабі.

Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння та військової техніки - 8 одиниць.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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