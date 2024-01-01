ЗСУ звільнять Крим із окупованими лініями: в ISW оцінили вплив на війну

Маріуполь залишився б єдиним великим прифронтовим містом на півдні України.

https://glavred.net/ukraine/vsu-osvobodyat-krym-s-okkupirovannymi-liniyami-v-isw-ocenili-vliyanie-na-voynu-10529690.html Посилання скопійоване

Яким буде звільнення Криму / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

У звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни повідомили, що ціна і виклики для української оборони різко зміняться в залежності від того, чи повернеться Крим під контроль України, чи залишиться в руках Росії.

Лінії січня 2022 року дають підстави припустити, що Росія утримає Крим. Однак якщо Україна звільнить півострів разом із окупованими лініями на півдні, то зникне безпосередня загроза для Херсона, Миколаєва та Одеси, а також різко зменшиться загроза для Мелітополя, передає ISW.

В такому разі Маріуполь залишився б єдиним великим прифронтовим містом на півдні України. Це різко скоротило б територію обмеженої глибини оборони та потребувало б високого рівня підготовлених та частково або повністю мобілізованих українських сил для захисту.

відео дня

За оцінками аналітиків, звільнення Криму також суттєво усуває загрозу російських десантних операцій проти південно-західного узбережжя України і ракетну загрозу з боку РФ для кораблів, які намагаються пройти через західну частину Чорного моря.

Нагадаємо, що ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра. Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Росія стягнула 19 тисяч окупантів на кордоні з Україною. Окрім військових об'єктів, ціллю окупантів є руйнування енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури. Росіяни б'ють по житлових кварталах, лікарнях, школах.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.