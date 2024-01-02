Росіяни відкрили вогонь по фрегату 'Адмірал Макаров' з берега Криму - ЗМІ

В ході атаки на кораблі в бухті тимчасово окупованого Росією Севастополя, росіяни в паніці відкрили вогонь по флагману Чорноморського флота з артилерії.

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Російська берегова артилерія здійснила залп по своєму ж кораблю / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У вересні 2022 року відбулася перша спроба використання українських морських дронів для ведення бойових дій у Чорному морі, яка завершилася провально. Проте друга спроба, що відбулася в ніч на 29 жовтня 2022 року, була успішною. Українські дрони спричинили паніку серед російських військових, які навіть відкрили вогонь із берегової артилерії у бік власного флагмана.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди". Там зазначають, що на той момент у районі Севастопольської бухти перебував російський фрегат "Адмирал Макаров", який став флагманом Чорноморського флоту РФ після затоплення "Москви".

"Макаров" ішов середнім ходом, не очікуючи атаки. Один український дрон зумів вибрати правильну траєкторію руху і врізався фрегату в правий бік. Команда "флагмана" виявилася абсолютно не готовою до атаки і в паніці взяла курс на Севастопольську бухту", - йдеться у матеріалі.

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Інші 2 морських дрони також намагалися атакувати фрегат, але їм не вдалось його догнати. Інша група дронів змогла прорватися в Стрілецьку бухту Севастополя, але росіяни миттєво відреагували та відкрили вогонь по цілях. Тоді на шляху українських дронів опинився тральщик "Іван Голубець", який вдалося атакувати. Інші дрони в цей момент вдарили по нафтоналивній станції.

"Поки йшов цей бій, підбитий "Адмірал Макаров" з моря якраз допливав до Стрілецької бухти. Російська берегова артилерія, не розібравшись, робить залп по своєму ж флагману. Щоправда, одного зворотного залпу з палубного озброєння виявилося достатньо, щоб швидко привести берегових до тями", - пише УП.

Під час того, як російські окупанти вели бій між собою, інші дрони прорвалися в головну бухту Севастополя. Навіть попри протидію російського електронно-бойового обладнання, одному з дронів вдалося "припаркуватися" між двома сторожовими кораблями "Ладный" і "Адмирал Эссен" та вибухнути. Незважаючи на те, що обидва кораблі зазнали пошкоджень, вони були незначними.

"Це була перша в історії дистанційна морська операція. Надводні дрони отримали бойове хрещення. Але саме тоді ми зрозуміли, що вони мають бути більшими і нести більше вибухівки, щоб це було ефективне ураження", - розповідає один із розробників.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вересні 2022 року Україна спробувала атакувати російські корабелі у Севастопольській бухті. Проте ці плани були зірвані через дії мільярдера Ілона Маска.

26 грудня Сили оборони України знищили військовий корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії, що в анексованому російськими окупантами Криму.

Військовий аналітик Bild Юліан Репке вважає, що Крим став "ахілесовою п'ятою для Путіна". За його словами, це підтверджують інциденти з ударом по кораблю "Новочеркаськ" і збиттям чотирьох Су-34, які вилетіли з цього ж окупованого півострова.

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