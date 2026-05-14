Київ під комбінованою атакою: пошкоджені будинки, під завалами люди, детали

Руслан Іваненко
14 травня 2026, 03:20оновлено 14 травня, 04:40
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У ніч на 14 травня російські війська знову атакують територію України. У напрямку Києва рухаються безпілотники різних типів, зберігається також загроза застосування ракет — як балістичних, так і повітряного базування.

Про ймовірність комбінованого удару по столиці попереджав очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Загроза комбінованої атаки на столицю. У напрямку Києва фіксується велика кількість ворожих БпЛА. Також можливі пуски ракет", — йшлося в повідомленні.

У місті пролунали вибухи — столиця перебувала під масованою атакою ворога.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців не залишати укриттів і дотримуватися правил безпеки до завершення повітряної тривоги.

Оновлено 04:36: У Дарницькому районі міста триває масштабна пошуково-рятувальна операція на місці обвалу конструкцій житлового будинку, де під завалами можуть знаходится люди. Всі відповідні служби вже працють на місці.

Станом на зараз внаслідок ворожої атаки відомо що найменше про чотирьох постраждалих.

Оновлено 04:19: У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, сталося обвалення конструкцій у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати заблоковані люди. На місце прямують рятувальники.

Також у Дарницькому районі зафіксовано загоряння МАФів і пожежу на автозаправній станції.

У Дніпровському районі сталося влучання у приватний житловий будинок.

Оновлено 04:09: В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на триповерхову будівлю паркінгу та будівлю бізнес-центру. Також уламки влучили у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку, внаслідок чого виникло загоряння.

У Дарницькому районі уламки впали поблизу нежитлової будівлі. У Солом’янському районі також зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови.

На місцях працюють екстрені служби.

Оновлено 03:46: Також за інформацією мера столиці Віталій Кличко, у Шевченківському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. На Оболоні в іншій локації сталося падіння уламків ракети — на території нежитлової забудови.

У Дарницькому районі також зафіксовано падіння уламків, інформація щодо наслідків уточнюється.

Оновлено 03:35: В Оболонському районі також фіксуються наслідки атаки: пошкоджено нежитлову будівлю. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Оновлено 03:33: У Солом’янському районі зафіксовано загоряння автомобіля на парковці. В іншій локації Дніпровського району пошкоджено житлову будівлю, дані уточнюються.

Оновлено 03:20: У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку. У Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги. Екстрені служби прямують на місця інцидентів.

