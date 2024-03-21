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Удар по Києву: у ГУР вказали, куди росіяни цілилися ракетами

Яна Ставська
21 березня 2024, 17:11
Російські окупанти мали конкретні цілі.
Удар по Києву: у ГУР вказали, куди росіяни цілилися ракетами
Сьогодні Росія атакувала Київ / Колаж Главреда. Фото: Розетка, скріншоти відео Зеленського

Під час повітряної атаки на Київ у четвер, 21 березня, російські окупанти спрямували "майже всі" ракети на обʼєкти української розвідки. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на анонімного "співрозмовника" в ГУР.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", - цитує УП свого співрозмовника.

Крім того, із власних джерел OBOZ.UA стало відомо, що ціллю ворога була також Служба зовнішньої розвідки.

відео дня

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Повітряна атака Росії на Київ 21 березня

Зранку у четвер, 21 березня, в низці областей України прогриміли вибухи. Зокрема, уперше за тривалий час Росія атакувала й Київ.

За даними міської влади, у небі над Київщиною ППО збила понад 30 ворожих цілей - противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети.

Щонайменше у трьох районах столиці - у Подільському, Шевченківському та Святошинському - зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкодження дитсадка, займання припаркованих авто. За останніми даними, кількість постраждалих збільшилась до 12 осіб. Наразі точно відомо про двох постраждалих - це дівчинка 11 років і чоловік 38 років.

Пізніше також стало відомо про влучання ракет РФ у склад "Розетки". На щастя, без загиблих.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, маршрути ракет вказують на те, що російські окупанти сподівалися прорвати ППО Києва - розраховуючи на нестачу зенітних ракет у наших військових.

"Пам'ятаєте, були повідомлення в іноземній пресі, що до кінця березня вони мають закінчитися? Були такі побоювання. Вони хотіли, очевидно, вдарити з різних боків по Києву, щоб досягти максимального успіху, на це розраховували", - вважає Попович.

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