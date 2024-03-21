Удар по Києву: у ГУР вказали, куди росіяни цілилися ракетами

Російські окупанти мали конкретні цілі.

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Сьогодні Росія атакувала Київ / Колаж Главреда. Фото: Розетка, скріншоти відео Зеленського

Під час повітряної атаки на Київ у четвер, 21 березня, російські окупанти спрямували "майже всі" ракети на обʼєкти української розвідки. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на анонімного "співрозмовника" в ГУР.

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Всі вони збиті", - цитує УП свого співрозмовника.

Крім того, із власних джерел OBOZ.UA стало відомо, що ціллю ворога була також Служба зовнішньої розвідки.

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Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Повітряна атака Росії на Київ 21 березня

Зранку у четвер, 21 березня, в низці областей України прогриміли вибухи. Зокрема, уперше за тривалий час Росія атакувала й Київ.

За даними міської влади, у небі над Київщиною ППО збила понад 30 ворожих цілей - противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети.

Щонайменше у трьох районах столиці - у Подільському, Шевченківському та Святошинському - зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкодження дитсадка, займання припаркованих авто. За останніми даними, кількість постраждалих збільшилась до 12 осіб. Наразі точно відомо про двох постраждалих - це дівчинка 11 років і чоловік 38 років.

Пізніше також стало відомо про влучання ракет РФ у склад "Розетки". На щастя, без загиблих.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, маршрути ракет вказують на те, що російські окупанти сподівалися прорвати ППО Києва - розраховуючи на нестачу зенітних ракет у наших військових.

"Пам'ятаєте, були повідомлення в іноземній пресі, що до кінця березня вони мають закінчитися? Були такі побоювання. Вони хотіли, очевидно, вдарити з різних боків по Києву, щоб досягти максимального успіху, на це розраховували", - вважає Попович.

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