27 постраждалих у лікарні, одна людина загинула: наслідки ракетної атаки по Києву

Як написали представники Київської міської Військової адміністрації, в столиці були зафіксовані кілька наслідків російської ракетної атаки.

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У Солом'янському районі 27 осіб, які постраждали внаслідок атаки РФ, відвезли в лікарню, а одна жінка померла у "швидкій", повідомляє мер Кличко / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У будинку в Солом'янському районі, де сталося загоряння в результаті ракетної атаки країни-агресора РФ по Києву, рятувальники деблокували 17 осіб. 117 жителів вивели з дому. Постраждали на даний момент 20 осіб. 19 з них медики госпіталізували. У будівлі загоряння і сильне задимлення. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер столиці Віталій Кличко.

Незабаром він там же оновив інформацію.

"Одна постраждала з будинку в Солом'янському районі, літня жінка, померла в кареті "швидкої". 27 постраждалих госпіталізовано", - написав Кличко.

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Крім того, як написали представники Київської міської Військової адміністрації, в столиці були зафіксовані такі події:

У Деснянському районі попередньо є загоряння супермаркету;

У Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

У Голосіївському районі падіння залишків ракет на відкритій території;

У Печерському районі - падіння залишків ракет на дах дев'ятиповерхового житлового будинку і на ще один багатоповерховий будинок, і на приватний будинок;

В Оболонському районі є загоряння житлового будинку та падіння залишків на територію нежитлової забудови та складських приміщень;

У Подільському районі загоряння на території ринку (також була пошкоджена газова труба і впали залишки ракет на нежитлову забудову;

У Шевченківському районі - падіння залишків на відкриту територію.

Атака на Україну

Нагадаємо, в ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.

У Деснянському районі столиці було загоряння на території житлової забудови. Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА і в Голосіївському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.

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