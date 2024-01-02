Пожежі у житлових будинках та постраждалі: У МВС озвучили деталі ворожої атаки по Київщині

В результаті чергового обстрілу російськими окупантами Київської області вранці 2 січня постраждали об'єкти в Бориспільському, Бучанському та Фастівському районі. Про це написав на своєму Telegram-каналі керівник МВС Іван Клименко.
"На Фастівщині ліквідовано загоряння житлового будинку. Двоє людей загинули. У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та понад 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб. Кількість постраждалих змінюється", - сказав він.
Що стосується столиці, то, за даними Клименка, в результаті обстрілу російськими окупантами виникли 7 пожеж в 6 районах міста.
"Києва. Оперативні служби працюють у 6-ти районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Деснянському. З багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуйовано понад 130 осіб. Близько 20 врятовані співробітниками ДСНС із заблокованих приміщень. Всього в столиці зафіксовано понад 20 поранених", – написав він.
Удари РФ по Україні
У ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.
У Деснянському районі столиці було загоряння на території житлової забудови. Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА і в Голосіївському районі. Інформація про постраждалих не надходила.
У Повітряних силах ЗСУ пізніше повідомили, що у напрямку Києва були запущені ракети типу"Кинджал".
У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.
Інші новини:
- Харків - під масованим ударом, є "Прильоти": 20 постраждалих, 1 загиблий
- Окупанти б'ють ракетами по Києву: частина столиці залишилася без світла і води
- РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "Прильоти", є жертви