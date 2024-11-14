Окупанти увійшли в Куп'янськ: у DeepState розкрили деталі

13 листопада дві колони техніки противника висунулися до Куп'янська з району Лиману Першого, прямуючи до траси на Сватове.

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Армія РФ намагалася штурмувати Куп'янськ 13 листопада / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, deepstatemap

Коротко:

Окупанти здійснили обмежений наступ на Куп'янськ

Атаку РФ було відбито

Російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Зазначається, що армія РФ здійснила обмежений наступ на Куп'янськ Харківської області із застосуванням кількох одиниць бронетехніки. "Прорив" ворога в Куп'янськ стався вдень 13 листопада.

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Дві колони техніки противника висунулися до Куп'янська з району Лиману Першого, прямуючи до траси на Сватове.

"Перша у складі 2 МТ-ЛБ (абревіатура від рос. "багатоцільовий транспортер (тягач) легкий броньований", часто називають "мотолига" - ред.), БМП (бойова машина піхоти, - ред.) та танка, а точний склад другої невідомий, бо вони рухались вже коли стемніло", - йдеться в повідомленні DeepState.

Куп'янськ на карті Deep State / Фото: deepstatemap

Одна МТ-ЛБ ворога була вражена бійцями ЗСУ в лісі. Однак іншій російській МТ-ЛБ вдалося "безперешкодно доїхати в район Сватівської вулиці", де вона також була вражена вже на вулиці Некрасова в Куп'янську. Із цієї підбитої "мотолиги" висипалося близько п'ятнадцяти російських окупантів, і вони розбіглися по домівках.

"Танк вдалося підбити по цій же вулиці на північ. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр і суміжників вдалося знищити частину десанту", - зазначили в DeepState.

Після цього окупанти намагалися вислати підкріплення своїм солдатам у Куп'янську, яке також було уражене українськими захисниками.

Уже вночі 14 листопада в DeepState зазначили, що армії РФ вдалося просунутися біля Куп'янська.

Куп'янськ - що відомо про місто / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Куп'янську - останні новини

Главред писав, що російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ у Харківській області. Це місто зараз пріоритетна мета для РФ. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман". Він додав, що ворог постійно обстрілює місто з артилерії та скидає авіаційні бомби. Ситуація дуже складна.

10 листопада стало відомо, що на Куп'янському напрямку в Харківській області українські десантники розгромили один із підрозділів армії країни-агресора РФ. У результаті було знищено понад сотню російських окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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