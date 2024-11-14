Атаки РФ на Куп’янському напрямку: відомо, куди ворог кидає основні сили

Окупанти вже практично контролюють район Колісниківки.

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Бої на Куп'янському напрямку / колаж, Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap.live

Головне із заяви експерта:

Окупанти атакували позиції ЗСУ в Куп’янську

Річка Оскіл не дасть росіянам можливості просуватися далі на захід

РФ кидає основні сили на Курахівський напрямок

13 листопада армія країни-агресора Росії здійснила спробу прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив загрози на цьому напрямку, передає 24 Канал.

Зазначається, що штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом під час цієї атаки ворог залучив близько 15 одиниць техніки. ЗСУ відбили російський штурм.

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"Окупанти вже практично контролюють район Колісниківки – це якраз переправа з правого на лівий берег південніше Куп'янська", – сказав експерт.

За його словами, річка Оскіл – це хороший рубіж оборони, який не дасть росіянам можливості просуватися далі на захід. З правого берега Осколу українські війська мають достатньо дальніх засобів ураження, якими знищують ворога.

"Якщо будуть механізми перекидання боєприпасів на лівий берег річки для посилення наших сил, то російську колону можна буде знищити у районі Колесниківки. У росіян є спроби другої переправи у районі Борової, але цей напрямок утримує серйозна кількість сил", – наголосив Світан.

Він також підкреслив, що Куп'янський напрямок зараз складний, але не настільки небезпечний як Курахівський, куди росіяни кидають основні сили.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Бої на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, війська РФ намагалися прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Частина окупантів була перевдягнута у форму Збройних сил України.

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що агресори прорвались на лівобережну частину міста, однак закріпитися їм не вдалось.

Аналітики моніторингового каналу DeepState також зазначили, що російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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