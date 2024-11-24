"Зібрали серйозне угрупування": в ЗСУ назвали найбільший страх РФ на Півдні

Росіяни зібрали значні військові сили на південному напрямку для оборони та протидії українському десанту, зазначив речник Сил оборони Півдня України.

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Війська РФ бояться форсування Дніпра з боку ЗСУ

Російські війська зібрали серйозне угрупування на Півдні

Російські війська побоюючись висадки Сил оборони України на лівому березі Дніпра зібрали на південному напрямку фронту підрозділи трьох "величезних угруповань". Про це в ефірі "Апостроф TV" повідомив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.

За його словами, на заході, зокрема в районі Тендрівської та Кінбурнської коси, розташовані підрозділи північного флоту РФ Вони активно збільшують кількість груп для захисту цих позицій і протидії українському десанту, якщо той спробує форсувати коси.

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"Росіяни бояться, що ми там форсуватимемо Дніпро, висадимося і вдаримо на їхній лівий фланг", — розповів Владислав Волошин.

Далі розташовані сили південного військового округу, які включають три загальновійськові армії. За ними діють підрозділи східного військового округу, представлені двома загальновійськовими арміями.

"Крім того, тут знаходяться і представники російського ВДВ — близько семи бригад і полків. Тому угруповання доволі серйозне, постійно проводить ротаційні заходи підрозділів, які беруть участь у штурмах", - зазначив речник.

Також він зазначив, що російські війська постійно отримують поповнення для заміщення втрат. Хоча великих угруповань не перекидають, деякі окремі підрозділи, наприклад, штурмові групи чи оператори дронів, все ж передислоковуються.

"У нас є інформація, що з Донеччини перекинули один із невеликих підрозділів для того, щоб посилити свої штурми", — резюмував речник.

Що відомо про Кінбурнську косу / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти активізували використання бронетехніки в Запорізькій області, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За словами спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районах Череміївки, Оріхова та Придніпров'я. Головною метою окупантів є захоплення острівних територій на Дніпрі. На Времівському напрямку ворог діє безперервно, але змінив підхід, відмовившись від хаотичних "м'ясних штурмів" на користь більш організованих дій.

Раніше Волошин повідомляв, що російські війська активізували штурмові операції на Півдні, особливо на Придніпровському напрямку, намагаючись окупувати острови для посилення загрози Херсону.

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Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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