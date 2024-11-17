Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ розірвала лінії ЗСУ: стратегічне місто під загрозою – розвідка Британії

Олексій Тесля
17 листопада 2024, 14:57
1064
Російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється, йдеться у зведенні британської розвідки.
Куп'янськ
ЗСУ ведуть бої за Куп'янськ / Колаж Главред

Основне:

  • Росіяни вийшли до річки Оскіл
  • Під загрозою захоплення Куп'янськ

Війська країни-окупанта РФ вийшли до річки Оскіл, також поступово розширюється угруповання ворога на південь від Куп'янська, йдеться в огляді британської розвідки.

"Російські війська посилили наступальний тиск на місто Куп'янськ Харківської області на північному сході України. 13 листопада 2024 року російські війська, імовірно, намагалися проникнути в Куп'янськ із північного сходу", - ідеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

відео дня

Як зазначають у відомстві, на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

Російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється, оскільки Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі, стверджують у розвідці.

Британські аналітики нагадують, що цивільне населення Куп'янська та прилеглих районів уже було евакуйовано за попереднім наказом українських чиновників 15 жовтня 2024 року. За оцінками Куп'янської військово-цивільної адміністрації, в районі Куп'янська залишилося 4 000 цивільних осіб. Це порівняно з довоєнним населенням у 27 000 осіб.

"Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним перехрестям і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року", - зазначили в огляді.

Скріншот
/ @DefenceHQ

Бої за Куп'янськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти прорвалися в Куп'янськ. Російська піхота більше не просто сидить у своїх окопах більшу частину часу, чекаючи на українські безпілотники.

Як повідомляв Главред, 13 листопада в місто Куп'янськ Харківської області зміг прорватися російський десант. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін підтвердив, що ворогу не вдалося закріпитися. Станом на ранок 14 листопада ситуація в населеному пункті була контрольованою.

Аналітики моніторингового каналу DeepState також зазначили, що російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.

Більше новин:

Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Купянск війна Росії та України британська розвідка
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ провалила атаку, названо терміни відновлення роботи енергооб'єктів - Нагорняк

РФ провалила атаку, названо терміни відновлення роботи енергооб'єктів - Нагорняк

17:18Україна
Нацгвардійці знищили надважливий для окупантів комплекс за 200 мільйонів доларів

Нацгвардійці знищили надважливий для окупантів комплекс за 200 мільйонів доларів

16:57Україна
Путіна дзвінками не зупинити: Туск розніс розмову Шольца з диктатором

Путіна дзвінками не зупинити: Туск розніс розмову Шольца з диктатором

16:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 18 листопада: Терезам - гарний день, Водоліям - несподіваний дохід

Гороскоп на завтра 18 листопада: Терезам - гарний день, Водоліям - несподіваний дохід

Сильний мороз, опади та потужний вітер: в Україну йде похолодання

Сильний мороз, опади та потужний вітер: в Україну йде похолодання

Чим відрізняються два хлопчики: лише люди із "зором орла" знайдуть відмінності

Чим відрізняються два хлопчики: лише люди із "зором орла" знайдуть відмінності

"В світі - дефіцит": взимку в Україні стрімко "злетять" ціни на важливі продукти

"В світі - дефіцит": взимку в Україні стрімко "злетять" ціни на важливі продукти

Цифри здивують: оприлюднено ідеальну температуру для прання постільної білизни

Цифри здивують: оприлюднено ідеальну температуру для прання постільної білизни

Останні новини

17:18

РФ провалила атаку, названо терміни відновлення роботи енергооб'єктів - Нагорняк

16:57

Нацгвардійці знищили надважливий для окупантів комплекс за 200 мільйонів доларівВідео

16:15

Путіна дзвінками не зупинити: Туск розніс розмову Шольца з диктатором

16:01

"Нехороші новини": Шольцу не терпиться знову зателефонувати Путіну

15:55

Путін розпочав "тіньову" війну: Росія атакує, над Європою нависла загроза - Welt

Жертви ударів, відключення та загоряння: наслідки двогодинної атаки по УкраїніЖертви ударів, відключення та загоряння: наслідки двогодинної атаки по Україні
15:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада: Тельцям - втрати, Рыбам - економити

15:23

Абсолютний рекорд: Росія зазнає раніше небачених втрат в Україні, деталі - ЗМІ

15:21

Максим Галкін показав зворушливе возз'єднання Пугачової та Орбакайте

15:09

Влучила в "десяточку": колишня вихователька збила російську ракетуВідео

Реклама
14:57

РФ розірвала лінії ЗСУ: стратегічне місто під загрозою – розвідка Британії

14:31

Солістка Kazka натякнула на вагітність: "Не помічаєте"Відео

14:30

Істинні й чесні правдоруби: які ТОП-7 знаків зодіаку звикли викладати все, як є

14:08

F-16 ЗСУ збивають ракети РФ: Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атакВідео

13:47

РФ запустила більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні: скільки цілей збили

13:39

Окупована ЗАЕС на страшній межі: в Міненерго розповіли про дикий крок окупантів

13:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 листопада (оновлюється)

13:04

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 листопада: Терезам - вигода, Рибам - труднощі

13:02

Масована атака на енергосистему: в Укренерго розповіли про наслідки влучань

13:00

Трюдо схвалив дзвінок Шольца Путіну і зробив гучну заяву про закінчення війни

12:51

Як зробити швидку серію фотографій на iPhone: проста інструкція

Реклама
12:47

Міс Всесвіт-2024: хто переміг та місце України на конкурсі

12:02

Горять машини та будинки: кадри зі страшними наслідками ракетного обстрілуФото

11:51

РФ може завдати повторних ударів: ворог накопичує ракети для нових атак – ЦПД

11:34

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада

11:25

Ознаки підготовки до ударного наступу: чи збирається РФ йти на Запоріжжя - ISW

11:10

Помер соліст гурту На-На: що сталося

10:55

Вибухи в Іжевську: дрони вдарили по заводу, що виробляє ЗРК "Тор", РЛС і БПЛАВідео

10:26

Удар із близько 120 ракет і 90 дронів: Зеленський емоційно відреагував на атаку

10:02

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада: Ракам - витрати, Стрільцям - завал на роботі

09:55

"Швидкий мир": чому у Дональда Трампа немає ніякої чарівної паличкиПогляд

09:14

У Миколаєві прильоти після удару РФ: є загиблі, серед поранених – дітиФото

09:05

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:51

Польща екстрено підняла в небо авіацію: чи допомогли Україні відбивати атаку

08:23

Україна під пекельною ракетною атакою: вводяться екстрені відключення світла

08:12

РФ вдарила по Києву ракетами і дронами: є поранені, прильоти по житлових будинкахФото

07:45

Чим відрізняються два хлопчики: лише люди із "зором орла" знайдуть відмінності

07:37

РФ запустила десятки ракет, є пуски Кинджалів: Україна під масованою атакою - ПС

06:48

Майбутня команда Трампа: що спільного у цих людей?Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 18 листопада: Терезам - гарний день, Водоліям - несподіваний дохід

05:00

Яке сьогодні свято 17 листопада 2024 року: чому не можна одягати старий одяг

Реклама
04:30

Як сказати "попкорн" українською: лише одиниці знають правильну відповідьВідео

04:00

Водіям розповіли про одну важливу "приховану" кнопку в авто: що вона робить

03:37

Повалення, в'язниця та смерть: з'явився несподіваний сценарій падіння режиму Путіна

02:31

Кота знайдуть не всі: складна головоломка загнала у глухий кут користувачів соцмереж

02:07

Доля підготувала дещо особливе: кого зі знаків Зодіаку чекає романтична зима

16 листопада, субота
23:56

Шольц кілька місяців тому радився з Зеленським: Кулеба розкрив деталі дзвінка Путіну

23:32

Як почистити дерев'яні ложки: жінка у Мережі показала дієвий лайфхакВідео

22:29

Путін радісно потирає руки: чим диктатору РФ була вигідна розмова з Шольцем

22:20

Україна в трійці лідерів на Дитячому Євробаченні-2024: хто переміг на конкурсіВідео

21:43

З приходом Трампа для нас настали чорні дніПогляд

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
ГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти