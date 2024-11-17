РФ розірвала лінії ЗСУ: стратегічне місто під загрозою – розвідка Британії

Російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється, йдеться у зведенні британської розвідки.

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ЗСУ ведуть бої за Куп'янськ / Колаж Главред

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Росіяни вийшли до річки Оскіл

Під загрозою захоплення Куп'янськ

Війська країни-окупанта РФ вийшли до річки Оскіл, також поступово розширюється угруповання ворога на південь від Куп'янська, йдеться в огляді британської розвідки.

"Російські війська посилили наступальний тиск на місто Куп'янськ Харківської області на північному сході України. 13 листопада 2024 року російські війська, імовірно, намагалися проникнути в Куп'янськ із північного сходу", - ідеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

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Як зазначають у відомстві, на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

Російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється, оскільки Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі, стверджують у розвідці.

Британські аналітики нагадують, що цивільне населення Куп'янська та прилеглих районів уже було евакуйовано за попереднім наказом українських чиновників 15 жовтня 2024 року. За оцінками Куп'янської військово-цивільної адміністрації, в районі Куп'янська залишилося 4 000 цивільних осіб. Це порівняно з довоєнним населенням у 27 000 осіб.

"Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним перехрестям і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року", - зазначили в огляді.

/ @DefenceHQ

Бої за Куп'янськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти прорвалися в Куп'янськ. Російська піхота більше не просто сидить у своїх окопах більшу частину часу, чекаючи на українські безпілотники.

Як повідомляв Главред, 13 листопада в місто Куп'янськ Харківської області зміг прорватися російський десант. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін підтвердив, що ворогу не вдалося закріпитися. Станом на ранок 14 листопада ситуація в населеному пункті була контрольованою.

Аналітики моніторингового каналу DeepState також зазначили, що російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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