РФ посилила наступ на восьми напрямках: генерал заявив про велике оточення ЗСУ

Російські окупанти зосередили головні зусилля на Донеччині, щоб здійснити прорив.

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Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Маломужа:

На фронті погіршується ситуація - які напрямки найважчі

РФ не вдасться здійснити велике оточення ЗСУ у Покровському секторі

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж повідомив, що російська окупаційна армія розпочала масовані атаки на восьми стратегічних напрямках, оскільки у Кремлі поставили завдання до нового року просунутися на всіх ділянках фронту, де тривають бої.

За його словами в ефірі телеканалу FREEДОМ, росіяни зосередили головні зусилля на Донеччині - на Курахівському та Покровському напрямках, на які припадає до 70% всіх ворожих атак та ударів протягом доби. Однак російській армії не вдається досягнути відчутних успіхів.

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"Ворогові не вдається провести активні операції з великих проривів. Є лише окремі просування. Це, звісно, створює загрози оточення, особливо окремих населених пунктів. Бачимо низку населених пунктів уже у напівоточенні. Але наші бійці та командири проводять не лише операції зі знищення великих резервів ворога, але й командуванням вживаються заходи щодо завдання контрударів", - зазначив Маломуж.

На його думку, одна з причин безуспішних атак ворога - великі втрати, яких зазнає російська армія. Зокрема, за його словами, на Покровському напрямку росіяни втрачають до 200 військовослужбовців щодоби, трохи менше - на Курахівському: до 120 осіб було знищено напередодні.

Микола Маломуж прогнозує, що росіянам не вдасться здійснити заплановане велике оточення українських Сил оборони у Покровському секторі.

"Знаючи ці задуми, ми все ж нейтралізували такі зусилля ворога… Десь відійшли, зрозуміло. Але в будь-якому разі, не дали можливості для клинів, оточення, створення передумов до завдання ударів по логістиці, особливо в районі Курахівського виступу… Важлива складова, що прориву немає, ми маневруємо, відходимо на вихідні позиції на цих напрямках і, звичайно, наносимо контрудар", - зазначив він.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

За оцінкою Маломужа, росіяни прагнуть відтягнути на південь України - на Запорізький та Придніпровський напрямки українські сили з Курахівського та Времівського напрямків.

"Ворог намагається створити на півдні України низку ударних груп для просування… Це, звичайно, Роботино, це ближчий напрямок до Запоріжжя", - зазначив він.

У такий спосіб, вважає експерт, ворог прагне не лише захопити нові позиції та створити умови для проривних наступальних операцій, але й відтягнути наші вогневі засоби, щоб українські Сили оборони не здійснювали ударів по логістиці на півдні.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході. Ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, при цьому проводить розвідку позицій ЗСУ. Спроби армії РФ вчасно виявляються українськими військовими.

Полковник ЗСУ Владислав Волошин повідомив, що ворог ріже логістику і кидає резерви на штурм. Армія РФ продовжує штурмові дії на Времівському напрямку з метою прориву в бік Великої Новосілки Донецької області. У такий спосіб росіяни прагнуть перекрити логістичне сполучення українських сил із Кураховим.

Стало відомо, що ЗСУ втратили майже половину території в Курській області. Росіяни розмістили 59 тис. солдатів у Курській області відтоді, як ЗСУ увірвалися туди на початку серпня і стрімко просунулися, заставши Кремль зненацька.

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