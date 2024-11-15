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Окупанти прорвалися в Куп'янськ: у Forbes пояснили, до чого тут Трамп

Анна Ярославська
15 листопада 2024, 09:13
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Російська піхота більше не просто сидить у своїх окопах більшу частину часу, чекаючи на українські безпілотники.
Куп'янськ
Окупанти спробували прорватися в Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: x.com/YuriiHorsky

Російські окупанти прорвалися у Куп'янськ, застосовуючи тактику невеликих штурмових груп. Це стандартна для них тактика, але українці не очікували, що росіяни застосують її в Куп'янську.

Як пише Forbes, для 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ та сусідніх підрозділів стало несподіванкою, коли російська техніка з'явилася на півночі Куп'янська. Український Центр оборонних стратегій стверджує, що росіяни пробралися в місто в українській формі. Безпілотники знищили окупантів, але "це слабка втіха".

За словами військовослужбовця Юрія Горського, ситуація на полі бою змінилася з настанням осені. Влітку росіяни нападали групами по 10 осіб пішки та одразу ж зазнавали поразки. Останніми місяцями солдати РФ по одному-двоє за раз просочувалася глибоко в тил ЗСУ.

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"На важкі питання немає простих відповідей. Тому й не можу я відповісти, чому так сталося, що росіяни заскакують на коробочках у місто на глибину 5 км від лінії фронту. Але те, що все згортає кудись не туди на цій ділянці фронту, видно було вже на кінець літа", - писав Горський у соцмережі Х.

У статті Forbes зазначається, що українські війська втомилися і розтягнуті по лінії фронту. Але це не єдина причина зміни імпульсу на користь росіян.

"Російська піхота більше не просто сидить у своїх окопах більшу частину часу, чекаючи на українські безпілотники", - ідеться в статті.

Автори матеріалу пояснили, що мотивацією для піхоти ворога стала перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа, який, на думку командування РФ, схилятиме Україну до перемир'я. А це, своєю чергою, надасть Росії контроль над окупованою нею українською територією.

Центр оборонних стратегій прогнозує, що Кремль посилить Курський та Покровський напрямки за рахунок Куп'янська. З цієї причини "перспективи широкомасштабного наступу противника залишаються незрозумілими".

"Але це не змінює того факту, що останніми днями в Куп'янськ зайшла група росіян, яку українські війська заздалегідь не помітили", - підкреслили журналісти.

Окупанти прорвалися в Куп'янськ: у Forbes пояснили, до чого тут Трамп
Що відомо про місто Куп'янськ / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Куп'янську - останні новини

Главред писав, що 13 листопада в місто Куп'янськ Харківської області зміг прорватися російський десант. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін підтвердив, що ворогу не вдалося закріпитися. Станом на ранок 14 листопада ситуація в населеному пункті була контрольованою.

Аналітики моніторингового каналу DeepState також зазначили, що російські окупаційні війська увійшли в Куп'янськ Харківської області. Окупанти змогли прорватися в населений пункт, після чого Сили оборони України вдарили по техніці РФ.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив загрози на цьому напрямку. За його словами, річка Оскіл - це хороший рубіж оборони, який не дасть росіянам можливості просуватися далі на захід.

Зазначається, що штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом під час цієї атаки ворог залучив близько 15 одиниць техніки. ЗСУ відбили російський штурм.

"Окупанти вже практично контролюють район Колесниківки - це якраз переправа з правого на лівий берег південніше Куп'янська", - сказав експерт.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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