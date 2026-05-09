Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

https://glavred.net/ukraine/est-pogibshie-i-ranenye-rf-cinichno-atakovala-dnepropetrovshchinu-vse-o-posledstviyah-10763252.html Посилання скопійоване

Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули люди, є поранені / Колаж: Главред, фото: скриншот, ОВА

Головне:

Російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область

Ворог обстрілював область артилерією та безпілотниками

Внаслідок атаки дві людини загинули, ще двоє отримали поранення

Окупаційні війська РФ майже 20 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Станом на 07:30 9 травня відомо про двох загиблих, ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

відео дня

"Двоє людей загинули, ще двоє - дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками", - йдеться в повідомленні.

Ганжа повідомив, що росіяни на Нікопольщині поцілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. В результаті пошкоджена інфраструктура, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки.

Атака РФ на Дніпропетровщину / Фото: ОВА

Зазначається, що внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. До лікарні у важкому стані доправили 39-річну жінку. Ще один чоловік віком 31 рік лікуватимется амбулаторно.

Крім того, ворог бив по Дубовиківській громаді на Синельниківщині. Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.

Яку нову тактику ударів по Україні застосовує Росія - думка експерта

Як писав Главред, Росія змінила тактику ракетних атак по Україні, поступово зменшуючи залежність від крилатих ракет і роблячи ставку на інші засоби ураження. Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, нині російські війська активніше використовують балістичне озброєння. Він також зазначив, що Україна має обмежену кількість засобів протидії, а останні сигнали зі США та Близького Сходу викликають занепокоєння щодо майбутніх поставок боєприпасів до систем Patriot.

Крім того, за словами експерта, РФ дедалі більше покладається на ударні безпілотники, оскільки це дешевий спосіб завдавати значної шкоди. Водночас застосування ракет Х-101 ускладнюється через проблеми з літаками-носіями Ту-95.

"Було відомо ще наприкінці 2025 року, що вони навіть спеціально перебудовували свій ВПК під постачання комплектуючих саме до балістичних ракет. Причому і ракети С-300, С-400, останнім часом ми не бачимо їх використання як ракети земля-земля. Лише як ракети ППО. Це пов’язано з тим, що вони ракети ППО вимушені витрачати на українські обстріли", - підкреслив Крамаров.

Звідки та чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Повітряні удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Російські війська 6 травня атакували дитячий садок у Сумах. Під завалами виявили тіло загиблої людини. Ворог здійснив атаку по обласному центру двома безпілотниками типу "Герань-2".

Крім того, в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу п'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення. У низці громад пошкоджено житло, транспорт, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред