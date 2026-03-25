Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Відпочинок" за кордоном і $500: як РФ вербує європейців для диверсій - Politico

Віталій Кірсанов
25 березня 2026, 08:36
Під виглядом "активного відпочинку" європейців відправляють до таємних таборів на Балканах в інтересах Росії.
Росія вербує європейців для диверсій

Коротко:

  • Російські агенти пропонують жителям Європи "легкий заробіток"
  • За участь у "відпочинку" обіцяють від 300 до 500 доларів

Вербування європейців для диверсійної діяльності, як правило, починається зі звичайного знайомства. Російські агенти пропонують жителям Європи "легкий заробіток" — оплачувану двотижневу поїздку з активним відпочинком на природі. За участь обіцяють від 300 до 500 доларів, а подальші інструкції надходять уже від кураторів із Москви. Про це пише Politico.

Пізніше ті, хто погодився, опиняються в тренувальних таборах, розташованих у Боснії та Сербії. Там їх навчають керуванню безпілотниками, використанню запалювальних засобів, а також методам протидії поліції під час масових акцій. За даними Politico, такі табори є частиною широкої мережі підготовки виконавців для дестабілізаційних операцій, зокрема у Франції та Німеччині.

відео дня

Розслідування в Молдові, що стосуються спроб вербування, пов'язаних з Росією, проходять на тлі попереджень європейських країн про гібридну війну, яку Москва веде проти їхньої політичної стабільності. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році та висилки російських дипломатів із низки європейських столиць Кремль почав активніше використовувати посередників і неофіційних виконавців.

Наразі молдавські прокурори розслідують справи понад 80 осіб, підозрюваних в організації масових заворушень, при цьому 20 з них вже пред’явлено звинувачення. Як заявила міністр внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаїл-Нікітін, йдеться переважно про російськомовну молодь, яку вербували, перевозили до спеціальних таборів і навчали тактиці, зокрема прориву поліцейських кордонів.

Тренувальні табори та підготовка

Одне з таких навчань відбувалося напередодні президентських виборів у Молдові восени 2024 року, на яких перемогу здобула проєвропейська лідерка Майя Санду. За даними судових матеріалів, учасникам навіювали, що її перемога призведе до війни "за українським сценарієм".

За інформацією молдавської розвідки, інструктори були пов'язані з міжнародною мережею, афілійованою з угрупованням "Вагнер". Після теоретичної підготовки учасників відправляли до міст Боснії та Герцеговини, де вони виконували практичні завдання: фіксували розташування адміністративних будівель і шукали точки для можливого запуску дронів.

Один із завербованих — 22-річний уродженець Придністров’я — у 2024 році відвідав матч чемпіонату Європи в Дюссельдорфі між збірними Словаччини та України. За його словами, йому пропонували розмахувати українським прапором, однак він відмовився. Проте під час гри з'явився банер з написом "Поверніть нам вибори", який згодом використовувався російською стороною як аргумент в інформаційній кампанії проти українського керівництва.

Молдова як зона тиску

Молдова, розташована між Румунією та Україною, залишається вразливою через своє геополітичне положення. Придністровський регіон, фактично контрольований проросійськими силами з початку 1990-х років, продовжує відігравати важливу роль у регіональній нестабільності.

В останні роки, як зазначають ЗМІ, країна стала одним із ключових напрямків гібридного тиску Росії на Європу. В одному з документів, надісланих молдавською владою до ЄС після парламентських виборів, стверджується, що окремі представники духовенства отримували вказівки поширювати дезінформацію на постійній основі, а не лише під час традиційних проповідей.

Загроза вторгнення в країни НАТО – що відомо

Як повідомляв Главред, раніше Швеція назвала Росію своєю головною загрозою. Адже дедалі ризикованіша поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

У щорічній оцінці загроз, опублікованій розвідкою Литви, йдеться про те, що Росія нарощує військові підрозділи біля кордонів країн НАТО і може використовувати їх як основу для можливого майбутнього конфлікту з Альянсом.

Крім того, Норвегія не виключає ризик російського вторгнення і вже готується до сценарію, за якого Москва спробує захопити частину норвезької території.

Читайте також:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО вторгнення Росії російське вторгнення
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ормузька протока відкрита, але не для всіх: в Ірані зробили заяву

Ормузька протока відкрита, але не для всіх: в Ірані зробили заяву

09:27Світ
Блекаут на Чернігівщині, 150 тисяч споживачів залишилися без світла: що сталося

Блекаут на Чернігівщині, 150 тисяч споживачів залишилися без світла: що сталося

08:57Енергетика
Горить будівля ФСБ, тоне корабель у порту: наслідки масованої атаки дронів на РФ

Горить будівля ФСБ, тоне корабель у порту: наслідки масованої атаки дронів на РФ

07:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Карта Deep State онлайн за 25 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всі

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всі

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

Останні новини

09:41

Після 25 березня все зміниться: три знаки зодіаку, у яких життя різко налагодиться

09:27

Ормузька протока відкрита, але не для всіх: в Ірані зробили заяву

09:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 березня (оновлюється)

09:15

Догоджає диктатору: худа Кабаєва знову змінилася до невпізнання

08:57

Блекаут на Чернігівщині, 150 тисяч споживачів залишилися без світла: що сталося

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
08:36

"Відпочинок" за кордоном і $500: як РФ вербує європейців для диверсій - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:46

Горить будівля ФСБ, тоне корабель у порту: наслідки масованої атаки дронів на РФ

06:54

Росія завдала удару по житловому будинку: спалахнула пожежа, під завалами — людинаФото

Реклама
06:49

Чи стане Україна розмінною монетою в угоді Трампа і Путіна: аналіз НебоженкаПогляд

05:51

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

05:17

Для чого вставляти лавровий лист у лимон: неочікуваний, але робочий лайфхак

05:11

У це важко повірити: чим у СССР мили посуд без жодної хімії

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

03:30

Що посадити в тіні: шість польових квітів, які ростуть без догляду

03:09

На горищі будинку знайшли гніздо ос розміром з монстра — як воно виглядалоВідео

02:45

Клімат виходить з-під контролю: спека б’є всі історичні рекорди

02:16

Знайшов заміну Кеті: у Орландо Блума новий роман

01:56

"Могла бути першою спробою": експерт розкрив стратегію ударів РФ і що чекати

01:46

Смерть Чака Норріса: що відомо про спадщину покійного актора

Реклама
01:12

"Коханка Цимбалюка" Світлицька назвала свого чоловіка номер один

00:53

Цінники на бензин "злетять" уже за кілька днів: невтішний прогноз для водіїв

00:31

Міка Ньютон змінила професію: чим тепер займається співачка

00:02

Штори на карнизах відходять у минуле: новий тренд, який підкорює Європу

24 березня, вівторок
23:58

Сюрприз від синоптиків: названо терміни зміни температури в Києві

23:47

36-річна українська телеведуча вперше стала мамою — стать та ім'я дитини

23:37

Баскова несподівано "викрили" в підтримці ЗСУ: "Допомагав бити по Росії"

23:05

Чи перейде Буяльський у "Полісся": журналіст розкрив плани капітана "Динамо"

22:34

Угода між Зеленським і Путіним про мир: Трамп зробив гучну заяву

22:16

Росія готує новий формат атак по Україні - в чому небезпека та яка особливість

22:11

Погода у Дніпрі готує розворот: коли сонячне небо змінить похмура негода

22:00

Ціновий удар напередодні Великодня: українців приголомшило різке подорожчання продуктів

21:32

Знайдено найбільше у світі родовище золота — де будуть добувати та скільки його тамВідео

21:24

Чому Трамп веде переговори з Лукашенком, і до чого тут "ядерка": аналіз ТишкевичаПогляд

21:09

Не залишить шансів курчавості: експерт розкрив дієву схему захисту персикаВідео

21:00

Українська гумористка показала, як виглядає після операції

20:36

Простий трюк із пральною машиною: копійчаний засіб — і машина сяє чистотою

20:27

РФ планує розмістити в Білорусі спецсистеми для БпЛА: експерт розкрив загрозу

20:15

Найкращі кримінальні серіали, які, напевно, пропустили навіть фанати

20:02

Посівний календар на квітень 2026: які дні допоможуть виростити рекордний урожай

Реклама
19:54

Кількість жертв в регіонах різко росте: з'явились нові деталі удару по УкраїніФото

19:34

Зломлений горем: чоловік Бейонсе розповів про сексуальне насильство

19:29

Зачистка на Краматорському напрямку: штурмовики ЗСУ знищили десятки росіян

19:02

В рази покращить смак звичайної яєчні: який секретний інгредієнт варто додати

18:54

Україна стала "пороховою бочкою": що призвело до вибуху і появи козацтваВідео

18:42

Любительки Cartier та Rolex: хто з українських зірок дозволяє собі важкий люкс

18:29

Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

18:15

У 2027 році неможливо: у Єврокомісії назвали дві умови для вступу України до ЄС

18:12

Дівчина купила комод у секонд-хенді й пошкодувала, відкривши шухляду

18:07

Перці виростуть гігантськими та соковитими: що покласти в лунки перед висадкою

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти