Під виглядом "активного відпочинку" європейців відправляють до таємних таборів на Балканах в інтересах Росії.

Коротко:

Російські агенти пропонують жителям Європи "легкий заробіток"

За участь у "відпочинку" обіцяють від 300 до 500 доларів

Вербування європейців для диверсійної діяльності, як правило, починається зі звичайного знайомства. Російські агенти пропонують жителям Європи "легкий заробіток" — оплачувану двотижневу поїздку з активним відпочинком на природі. За участь обіцяють від 300 до 500 доларів, а подальші інструкції надходять уже від кураторів із Москви. Про це пише Politico.

Пізніше ті, хто погодився, опиняються в тренувальних таборах, розташованих у Боснії та Сербії. Там їх навчають керуванню безпілотниками, використанню запалювальних засобів, а також методам протидії поліції під час масових акцій. За даними Politico, такі табори є частиною широкої мережі підготовки виконавців для дестабілізаційних операцій, зокрема у Франції та Німеччині.

Розслідування в Молдові, що стосуються спроб вербування, пов'язаних з Росією, проходять на тлі попереджень європейських країн про гібридну війну, яку Москва веде проти їхньої політичної стабільності. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році та висилки російських дипломатів із низки європейських столиць Кремль почав активніше використовувати посередників і неофіційних виконавців.

Наразі молдавські прокурори розслідують справи понад 80 осіб, підозрюваних в організації масових заворушень, при цьому 20 з них вже пред’явлено звинувачення. Як заявила міністр внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаїл-Нікітін, йдеться переважно про російськомовну молодь, яку вербували, перевозили до спеціальних таборів і навчали тактиці, зокрема прориву поліцейських кордонів.

Тренувальні табори та підготовка

Одне з таких навчань відбувалося напередодні президентських виборів у Молдові восени 2024 року, на яких перемогу здобула проєвропейська лідерка Майя Санду. За даними судових матеріалів, учасникам навіювали, що її перемога призведе до війни "за українським сценарієм".

За інформацією молдавської розвідки, інструктори були пов'язані з міжнародною мережею, афілійованою з угрупованням "Вагнер". Після теоретичної підготовки учасників відправляли до міст Боснії та Герцеговини, де вони виконували практичні завдання: фіксували розташування адміністративних будівель і шукали точки для можливого запуску дронів.

Один із завербованих — 22-річний уродженець Придністров’я — у 2024 році відвідав матч чемпіонату Європи в Дюссельдорфі між збірними Словаччини та України. За його словами, йому пропонували розмахувати українським прапором, однак він відмовився. Проте під час гри з'явився банер з написом "Поверніть нам вибори", який згодом використовувався російською стороною як аргумент в інформаційній кампанії проти українського керівництва.

Молдова як зона тиску

Молдова, розташована між Румунією та Україною, залишається вразливою через своє геополітичне положення. Придністровський регіон, фактично контрольований проросійськими силами з початку 1990-х років, продовжує відігравати важливу роль у регіональній нестабільності.

В останні роки, як зазначають ЗМІ, країна стала одним із ключових напрямків гібридного тиску Росії на Європу. В одному з документів, надісланих молдавською владою до ЄС після парламентських виборів, стверджується, що окремі представники духовенства отримували вказівки поширювати дезінформацію на постійній основі, а не лише під час традиційних проповідей.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

