Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

У ЗСУ заявили, що оголошене Росією тимчасове перемир'я використовується сторонами для перегрупування сил і налагодження логістики по лінії фронту.

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті

Про що йдеться у матеріалі:

З опівночі 9 травня російські штурми на фронті припинилися

Окупанти використовують паузу для перекидання сил і логістики

ЗСУ також використають режим тиші для ротацій та перегрупування

Російській окупаційні війська не дотримувались оголошеного Кремлем припинення бойових дій на фронті з 8 травня. Натомість з 00:00 9 травня штурмові дії ворога припинились. Про це заявив речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі 24 каналу.

За словами Трегубова, і Україна, і Росія зацікавлені у використанні можливості тимчасового припинення вогню, при цьому російська сторона вже користується цією паузою.

Речник Угруповання об'єднаних сил повідомив, що з опівночі 9 травня і станом на 5 ранку в зоні відповідальності угруповання наступальних дій з боку противника не фіксували. Водночас російські війська займаються перекиданням сил уздовж лінії фронту.

"Однак атак не було. Схоже, що про парад таки турбуються", - сказав він.

Трегубов зазначив, що і ЗСУ, і російська армія використовуватимуть режим тиші для перегрупування та покращення логістики.

За його словами, в умовах війни логістичне забезпечення стало надзвичайно складним, тому виникає потреба проводити ротації, вивозити частину особового складу та налагоджувати постачання. Такі короткі паузи, наголосив він, є можливістю, якою не нехтуватиме жоден командир.

Які цілі нового російського наступу - думка експерта

Як писав Главред, Росія розпочала весняно-літню наступальну кампанію, посилюючи тиск одразу на кількох ділянках фронту. Військовий Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що українським Силам оборони вдалося зірвати перший етап цього наступу та не дозволити противнику реалізувати початковий план. За його словами, після цього РФ скоригувала свої цілі, які визначатимуть ситуацію на фронті у найближчі тижні та місяці.

Після невдачі першої хвилі російські війська не відмовилися від наступальних намірів, а змінили тактику. Тепер окупанти намагаються постійно виснажувати українську оборону ударами на різних напрямках, утримуючи Сили оборони під тиском, завдаючи вогневого ураження та шукаючи слабкі місця для подальшого просування.

"Перший задум – це пробувати виснажувати позиції Сил оборони України, постійно підтримуючи в напрузі і завдаючи вогневого ураження по різних напрямках. Друге – це сконцентруватися на захопленні Донецької області, паралельно не зменшуючи, а можливо навіть збільшуючи свою присутність вглиб Запорізької, Дніпропетровської областей і створення буферної зони на Харківщині, Сумщині", – сказав Мусієнко.

Ще одним напрямком залишається повітряний тиск по українському тилу. Йдеться про спроби послабити оборонно-промисловий та енергетичний потенціал України за допомогою далекобійних ударів, щоб впливати не лише на фронт, а й на здатність держави вести тривалу війну. За словами Мусієнка, українське командування враховує ці ризики та вже адаптує свої дії, аби не допустити реалізації планів противника.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, попри виснаження російської армії та невдачу весняного наступу, Кремль не полишає намірів розширювати бойові дії. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, на яких напрямках Росія може спробувати прорвати українську оборону та чи має вона ресурси для масштабної операції.

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та зафіксували нове просування російських військ на території Донецької області.

На Покровському напрямку Росія зосередила приблизно 106 тисяч військових. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти ведуть наступальні дії практично вздовж усієї лінії фронту та одночасно здійснюють перегрупування сил.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер Угрупування об'єднаних сил ЗСУ. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

