Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

Юрій Берендій
9 травня 2026, 12:04
google news Підпишіться
на нас в Google
У ЗСУ заявили, що оголошене Росією тимчасове перемир'я використовується сторонами для перегрупування сил і налагодження логістики по лінії фронту.
Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли
Чи дотримується Росія перемир'я на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що йдеться у матеріалі:

  • З опівночі 9 травня російські штурми на фронті припинилися
  • Окупанти використовують паузу для перекидання сил і логістики
  • ЗСУ також використають режим тиші для ротацій та перегрупування

Російській окупаційні війська не дотримувались оголошеного Кремлем припинення бойових дій на фронті з 8 травня. Натомість з 00:00 9 травня штурмові дії ворога припинились. Про це заявив речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі 24 каналу.

За словами Трегубова, і Україна, і Росія зацікавлені у використанні можливості тимчасового припинення вогню, при цьому російська сторона вже користується цією паузою.

відео дня

Речник Угруповання об'єднаних сил повідомив, що з опівночі 9 травня і станом на 5 ранку в зоні відповідальності угруповання наступальних дій з боку противника не фіксували. Водночас російські війська займаються перекиданням сил уздовж лінії фронту.

"Однак атак не було. Схоже, що про парад таки турбуються", - сказав він.

Трегубов зазначив, що і ЗСУ, і російська армія використовуватимуть режим тиші для перегрупування та покращення логістики.

За його словами, в умовах війни логістичне забезпечення стало надзвичайно складним, тому виникає потреба проводити ротації, вивозити частину особового складу та налагоджувати постачання. Такі короткі паузи, наголосив він, є можливістю, якою не нехтуватиме жоден командир.

Які цілі нового російського наступу - думка експерта

Як писав Главред, Росія розпочала весняно-літню наступальну кампанію, посилюючи тиск одразу на кількох ділянках фронту. Військовий Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що українським Силам оборони вдалося зірвати перший етап цього наступу та не дозволити противнику реалізувати початковий план. За його словами, після цього РФ скоригувала свої цілі, які визначатимуть ситуацію на фронті у найближчі тижні та місяці.

Після невдачі першої хвилі російські війська не відмовилися від наступальних намірів, а змінили тактику. Тепер окупанти намагаються постійно виснажувати українську оборону ударами на різних напрямках, утримуючи Сили оборони під тиском, завдаючи вогневого ураження та шукаючи слабкі місця для подальшого просування.

"Перший задум – це пробувати виснажувати позиції Сил оборони України, постійно підтримуючи в напрузі і завдаючи вогневого ураження по різних напрямках. Друге – це сконцентруватися на захопленні Донецької області, паралельно не зменшуючи, а можливо навіть збільшуючи свою присутність вглиб Запорізької, Дніпропетровської областей і створення буферної зони на Харківщині, Сумщині", – сказав Мусієнко.

Ще одним напрямком залишається повітряний тиск по українському тилу. Йдеться про спроби послабити оборонно-промисловий та енергетичний потенціал України за допомогою далекобійних ударів, щоб впливати не лише на фронт, а й на здатність держави вести тривалу війну. За словами Мусієнка, українське командування враховує ці ризики та вже адаптує свої дії, аби не допустити реалізації планів противника.

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, попри виснаження російської армії та невдачу весняного наступу, Кремль не полишає намірів розширювати бойові дії. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, на яких напрямках Росія може спробувати прорвати українську оборону та чи має вона ресурси для масштабної операції.

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та зафіксували нове просування російських військ на території Донецької області.

На Покровському напрямку Росія зосередила приблизно 106 тисяч військових. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти ведуть наступальні дії практично вздовж усієї лінії фронту та одночасно здійснюють перегрупування сил.

Інші новини:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер Угрупування об'єднаних сил ЗСУ.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні новини України Фронт Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:26Світ
РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:24Фронт
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Останні новини

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

13:24

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
13:20

Що відбуватиметься в останні дні перед кінцем світу: як зміняться люди

12:53

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:39

Перевершує всіх: астролог назвала найкращий знак зодіаку

12:28

Українець придбав найдорожчу квартиру у світі: скільки коштує пентхаусВідео

Реклама
12:23

Гороскоп Таро на завтра, 10 травня: Овнам — обережність, Ракам — мудрість

12:19

На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

12:04

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

12:03

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

11:50

Старі смартфони в будинку можуть становити загрозу: що з ними робити

11:47

Путін виступив на параді в Москві: що говорив про війнуВідео

11:36

Де відбудеться кастинг: Потап вирішив стати наступним "Холостяком"

11:30

Недорога ідея для дому: як зробити стильну люстру з пляшок

11:15

Тільки не "каприз": як гарно назвати це слово українською: більшість не здогадується

10:40

Морква виросте великою та солодкою: названо ідеальних сусідів на грядці

Реклама
10:02

Трагедія на Чернігівщині: російський дрон вбив батька і сина - деталі атакиФото

09:49

Перемир'я порушене: РФ атакувала Україну Шахедами і ракетою

09:37

Легендарна британська співачка впала в кому

09:24

Як обдурити шкідників без краплі хімії: найкращі квіти для захисту грядкиВідео

08:48

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

08:21

Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

08:18

Путін вийшов з переговорів, Денисенко пояснив, що це означаєПогляд

07:25

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

06:23

Гороскоп на завтра, 10 травня: Близнюкам - витрати, Левам - відповідальність

05:55

Полтавщину накриють грози і дощі: синоптики назвали дати негоди

05:11

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

03:21

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплеюВідео

03:00

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

02:17

Як засолити рибу щоб вийшла як в ресторані: шеф-кухар дав перевірений рецепт

01:52

Тільки до 18 травня: п’ять знаків зодіаку отримають шанс змінити своє життя на краще

00:31

Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

00:04

Що таке податок на дощ: за що вже платять мешканці ЄвропиВідео

08 травня, п'ятниця
23:52

Стильні образи для модної мами: добірка образів від дизайнера

23:44

Ціни на молодий овоч впали на 15%, але є нюанс - що відбувається на ринку

Реклама
23:16

У НБУ пояснили, чому ціни на заправках не знизилися попри здешевлення нафти

23:14

Попелиця зникне сама: що посадити біля овочів та троянд, щоб забути про шкідника

23:05

Україна дозволила РФ провести парад 9 травня - у Кремлі нервово відреагували

23:02

Не міг дихати: російському журналісту стало зле

22:19

Чи може РФ піти в новий наступ на Київ: "Мадяр" зробив важливу заяву

22:09

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

22:05

Найбільш недовірливі знаки зодіаку - кому складно відкритися у коханні

21:14

Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

21:04

Яка квітка відлякує кротів краще за хімію - що потрібно посадити

21:03

На літнє тепло розраховувати не варто: погода на Тернопільщині змінить характер

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти